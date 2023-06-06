79 детей эвакуированы из лагеря на Кубани из-за угрозы подтопления

06 июня 2023, 05:42

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В Лабинском районе Кубани из-за вышедшей из берегов после обильных осадков реки Щучка эвакуированы дети из лагеря "Мечта", сообщила глава района Владимир Забураев.

Как писал "Кавказский узел", 5 июня из-за обильных осадков в Армавире и Кореновске был введен режим чрезвычайной ситуации. Местные жители заявили в соцсети, что причиной подтоплений стало отсутствие должного внимания властей к проблеме с неработающей ливневой канализацией.

В Краснодарском крае вышла из берегов река Щучка, из-за угрозы подтопления подъездных путей вечером 5 июня были эвакуированы дети из детского лагеря "Мечта", сообщил в своем телеграм-канале глава Лабинского района Владимир Забураев.

Он также сообщил, что эвакуированы 79 детей, они уже переданы родителям.

Из-за поднявшегося уровня воды затоплена трасса, началось разрушение переезда от Сладковского поселения к Упорненскому. По словам Забураева, в станице Упорной подтоплены десять домовладений.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Лабинске прогнозируется облачная погода, без осадков, температура воздуха составит +20 градуса, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 7 июня ожидается сильный дождь, температура воздуха понизится до +16 градусов, скорость ветра - до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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