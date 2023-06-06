06 июня 2023, 03:44

Ужесточен приговор бывшему мэру Элисты Намруеву

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Бывший глава Элисты Вячеслав Намруев судом апелляционной инстанции приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Ужесточены приговоры и двум бывшим членам горсобрания, которые также являются фигурантами дела.

Как писал "Кавказский узел", бывший мэр Элисты Вячеслав Намруев в мае 2022 года был признан виновным в мошенничестве с земельными участками и приговорен к двум годам колонии. Вместе с ним были осуждены два бывших члена горсобрания.

Вячеслав Намруев возглавлял мэрию Элисты с 2010 года по сентябрь 2019 года. По первоначальной версии следствия, Намруев и Мальмаков получили участок площадью 418 квадратных метров за то, что Намруев содействовал изменениям в генплане и в правилах землепользования и застройки Элисты. Дело было возбуждено по статье о получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Ужесточен приговор бывшему мэру Элисты Вячеславу Намруеву, бывшему депутату горсобрания Игорю Мальмакову и бывшему руководителю аппарата горсобрания, которые в мае прошлого года были приговорены к различным срокам от двух лет колонии общего режима до условного срока, пишут 5 июня "Кавказ.Реалии"*.

Суд приговорил Намруева к 11 годам колонии строгого режима, Мальмакова - к девяти годам колонии строгого режима, а бывшего руководителя аппарата горсобрания Элисты - к штрафу в размере 3,8 миллиона рублей. Кроме того, всем троим запрещено занимать должности на госслужбе сроком на пять лет.

Решение суда первой инстанции от 13 мая 2022 года было отменено по апелляционной жалобе прокуратуры, информирует "Интерфакс".

Комментариями осужденных и их официальных представителей о решении суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

06 июня 2023, 02:45

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