Дольщики ЖК "Три капитана" подали в суд на администрацию Сочи

06 июня 2023, 02:45

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Мэрия Сочи отказала дольщикам ЖК "Три капитана", которые уже пять лет не могут добиться регистрации права собственности на купленные квартиры, в проведении митинга. Дольщики подали в суд, потребовав согласовать мероприятие.

Как писал "Кавказский узел", дольщики ЖК "Три капитана" уже пять лет не могут зарегистрировать право собственности на свои квартиры. Они обвиняются в своих бедах застройщика, чиновников Сочи и Росреестра.

Дольщики ЖК "Три капитана" подали 5 июня в суд на мэрию Сочи. Они потребовали признать незаконным решение об отказе в проведении митинга и "обязать администрацию Сочи принять решение о согласовании митинга в течение срока от 10 до 15 дней со дня вступления в законную силу решения суда в целях устранения допущенных прав, свобод и законных интересов" дольщиков, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заявитель Олег Некрасов.

Сотрудник суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" подачу иска. "Иск получен и будет передан судье на рассмотрение, который в течение пяти суток примет решение о принятии иска в производство суда и дате рассмотрения, о чем заявителю будет сообщено", - сказал он.

«Мы решили, чтобы власти нас, наконец, услышали, провести митинг. Подали заявку еще в марте. Но нам морочили голову три месяца. Мы подавали эти заявки три месяца с марта по май и все время шли необоснованные отказы. То место занято, то в этом месте нельзя, "напишите то" или "допишите это". Мы поняли, что нам просто морочат голову и не хотят, чтобы мы выходили на митинг. То есть пытаются нашу проблему скрыть. Тогда мы и решили подать в суд на последний ответ администрации об отказе в согласовании», - рассказал Некрасов.

Он показал последний ответ из администрации, который он получил в конце мая за подписью и.о. начальника Управления по связям с общественностью Татьяны Катаниди. В нем подтверждается, что получено заявление о проведении митинга с количеством участников до 30 человек. "Требования к содержанию и оформлению уведомления о проведении публичного мероприятия установлены частями 3 и 4 статьи 7 Федерального закона. В поступившем от Вас уведомлении указано, что «уведомление о проведении публичного мероприятия 30 мая 2023 года», далее в тексте указана дата подписания уведомления о проведении публичного мероприятия «16 марта 2023 год». Учитывая вышеизложенное, прошу Вас привести в соответствие данное уведомление <...>, устранив противоречия, связанные с указанием даты проведения публичного мероприятия и датой подписания уведомления», - говорится в ответе.



По словам адвоката Сергея Костюка, отказ представляет по сути отписку. «Ко мне обратились дольщики ЖК "Три капитана" за юридической помощью. Я видел их уведомление. Никаких противоречий в них нет, а есть лишь попытка лишить людей конституционного права на выражение своего мнения. Чиновница не пишет, какие именно противоречия надо устранить и на основании какого закона и какой статьи», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, подобные отказы чиновников в согласовании митингов стали нормой для Сочи. "Чиновники сами создают в обществе социальное напряжение своими действиями, в данном случае с новостроями и привлечением в Сочи дольщиков со всей РФ, а потом делают вид, когда деньги с них собраны, что ничего не происходит», - заключил адвокат.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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