Спецоперация на Северном Кавказе. Фото пресс-службы Национального антитеррористического комитета, http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-kchr-v-hode-kto-neytralizovany-pyatero.html

06 июня 2023, 01:46

Неделя с 29 мая по 4 июня прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

За неделю с 29 мая по 4 июня 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Фальсификации

Николай Коцеба из станицы Зеленчукской Карачаево-Черкесии, осужденный ранее за незаконный оборот взрывчатки, пожаловался, что силовики сфальсифицировали в отношении него уголовное дело. Коцеба был признан судом виновным по делу о сбыте взрывчатки и приговорен к восьми годам лишения свободы. Его защита обжаловала приговор.

Адвокат Коцебы указал, что некоторые сведения деле не соответствуют действительности. Так, по его словам, в реальности не существует адреса, по которому, согласно версии следствия, житель станицы Зеленчукской получил взрывчатку, а на месте, где он будто бы ее хранил, отсутствуют бетонные плиты. Кроме того, защита отметила, что в день предполагаемой продажи тротиловой шашки Коцеба находился на работе, что подтверждается данными сотового оператора. Адвокат также указал, что на самой шашке нет биологических следов осужденного. Защитник подчеркнул, что Коцеба сначала признал вину под давлением силовиков, а затем отказался от этих показаний.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* организация признана террористической и запрещена в России судом

Примечание:

«Неделя с 15 по 21 мая прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «С 8 по 14 мая в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погибли два человека», «За неделю с 1 по 7 мая жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано».

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

06 июня 2023, 01:19

06 июня 2023, 00:20

  • Восемь военных из Волгоградской области погибли на Украине

    Старшина Игорь Брагин, прапорщик Степан Шишкин, старший сержант Петр Давыденко, ефрейтор Андрей Андреев, рядовые Сергей Рыбников, Александр Емельянов, Нурлан Алимгиреев и Сергей Зубов погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 372 жителей Волгоградской области.

05 июня 2023, 23:27

  • Коллеги Гаджиева усомнились в необходимости допроса экспертов

    Ходатайство прокурора о вызове экспертов в суд по делу дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева вызвано желанием гособвинения затянуть процесс, так как экспертиза статей дала исчерпывающие ответы, заявили коллеги Гаджиева после пикетов в его поддержку. Гособвинение стремится показать, что использовало все возможности, полагает адвокат.

05 июня 2023, 22:30

  • Гаяне Акопян вновь отправлена под стражу

    Гаяне Акопян, обвиняемая в попытке похищения сына премьер-министра Армении, арестована на полтора месяца спустя несколько часов после решения апелляционной инстанции о ее переводе под домашний арест. Защита назвала решение об аресте Акопян политически мотивированным и заявила о намерении добиваться отвода судьи.

05 июня 2023, 21:30

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи