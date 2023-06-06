Неделя с 29 мая по 4 июня прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

06 июня 2023, 01:46

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За неделю с 29 мая по 4 июня 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Фальсификации

Николай Коцеба из станицы Зеленчукской Карачаево-Черкесии, осужденный ранее за незаконный оборот взрывчатки, пожаловался, что силовики сфальсифицировали в отношении него уголовное дело. Коцеба был признан судом виновным по делу о сбыте взрывчатки и приговорен к восьми годам лишения свободы. Его защита обжаловала приговор.

Адвокат Коцебы указал, что некоторые сведения деле не соответствуют действительности. Так, по его словам, в реальности не существует адреса, по которому, согласно версии следствия, житель станицы Зеленчукской получил взрывчатку, а на месте, где он будто бы ее хранил, отсутствуют бетонные плиты. Кроме того, защита отметила, что в день предполагаемой продажи тротиловой шашки Коцеба находился на работе, что подтверждается данными сотового оператора. Адвокат также указал, что на самой шашке нет биологических следов осужденного. Защитник подчеркнул, что Коцеба сначала признал вину под давлением силовиков, а затем отказался от этих показаний.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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* организация признана террористической и запрещена в России судом