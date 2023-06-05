Уроженец Чечни обвинен по делу о рейде Басаева на Дагестан

05 июня 2023, 18:10

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Передано в суд дело уроженца Чечни, которого следователи считают участником нападения боевиков Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу одного из участников рейда Басаева на Дагестан в 1999 году. Он обвиняется в бандитизме, мятеже и покушении на силовиков. Дело передано в суд.

7 августа 1999 года на территорию Дагестана вошли более тысячи вооруженных бойцов из Чечни под руководством Шамиля Басаева и иорданца Амира Хаттаба. Более месяца в республике продолжались бои. Лишь 15 сентября 1999 года министр обороны Игорь Сергеев доложил, что территория Дагестана полностью освобождена, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу уроженца Шелковского района Чечено-Ингушской АССР (ныне Шелковской район Чечни. – Прим. "Кавказского узла"), которого следствие считает участником нападения на военнослужащих в Ботлихском районе Дагестана в 1999 году.

"Он обвиняется по ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в банде), ст. 279 УК РФ (активное участие в вооруженном мятеже), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, обвиняемый в августе 1999 года "в составе одной из банд под общим руководством Басаева и Хаттаба" принял участие в вооруженном нападении на военнослужащих. "Так, им были произведены неоднократные прицельные выстрелы из автомата «Калашникова» в военнослужащих войсковой маневренной части", - говорится в публикации.

Уголовное дело направлено в Южный военный суд для рассмотрения по существу. "В отношении остальных членов банды расследование продолжается", - сообщило ведомство.

Дела об участии в действиях банд Басаева и Хаттаба однотипны и зачастую сфальсифицированы, дела фабрикуются и в отношении невиновных, заявила ранее "Кавказскому узлу" адвокат Нарине Айрапетян. "Когда люди не участвовали, но под угрозой, в том числе и пыток, другие люди вынужденно дают показания против них... Например, мне сообщил один мой подзащитный, который сейчас отбывает наказание в Ульяновской области, что на него оказывается давление с целью принудить дать показания по событиям 1999 года против лиц, которых он раньше вообще не знал никогда", - рассказала Айрапетян.

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