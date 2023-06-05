Илькин Сулейманов осужден на 18 лет колонии по делу об убийстве ребенка

05 июня 2023, 14:06

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Азербайджане приговорил Илькина Сулейманова к 18 года колонии, признав его виновным в убийстве соседской девочки. Версия обвинения основана на признаниях, которые Сулейманов дал под пытками, указали адвокат и правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", десятилетняя девочка пропала без вести 21 ноября 2019 года в Товузском районе. Ее обгоревшее тело было найдено 6 января 2020 года в селе, где она жила. По подозрению в убийстве был задержан 47-летний местный житель Илькин Сулейманов, который первым сообщил об обнаружении тела. История с похищением и убийством ребенка вызвала широкий общественный резонанс в Азербайджане. В суде Сулейманов заявил о своей невиновности, пояснив, что дал признательные показания под пытками.

Сегодня Гянджинский суд по тяжким преступлениям приговорил Илькина Сулейманова к 18 годам колонии строгого режима. Сулейманов признан виновным по статьям 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью), 120.2.9 (умышленное убийство лица, заведомо беспомощного для виновного), 133.2.1 (причинение страданий похищенному лицу), 133.2.4 (причинение вреда несовершеннолетнему, беспомощному лицу), 144 (похищение человека) УК Азербайджана, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Сулейманова Алибаба Рзаев.

По его словам, на приговор будет подана апелляционная жалоба. "Полтора года шло предварительное следствие и более двух лет – судебный процесс. Если бы Сулейманов был виновен, все это было бы сделано за короткое время. Но это тянулось долго, потому что против Сулейманова не было достоверных доказательств. Мы надеялись, что все-таки вопиющей несправедливости будет конец. Но мы ошиблись. Суд признал Сулейманова виновным без всяких законных оснований и назначил ему суровый приговор. Но сторона защита будет до конца бороться за восстановление справедливости", - сказал Рзаев.

Он отметил, что заявления Сулейманова о пытках во время следствия не расследовались. "Его задержали 6 января 2020 года, а оформили это только через четыре дня. Все это время его подвергали пыткам в полиции. Следствие отказалось предоставить записи с камер видеонаблюдения в Товузской полиции, которые подтвердили бы факт задержания 6 января. Заявления Сулейманова не расследовались судами и прокуратурой, несмотря на то, что следы насилия еще долго оставались на его теле. Ему длительное время не позволяли пригласить адвоката по выбору", - сказал адвокат.

Суд "без всяких доказательств переписал обвинительный акт в приговор", высказал мнение исполнительный директор НПО «Линия защиты» Руфат Сафаров. "Уже сама версия обвинения выглядит неправдоподобной. Согласно обвинению, Сулейманов «на почве зависти» к своему бывшему однокласснику […] из-за того, что у того была семья и дети, похитил его младшую дочь для удочерения. Через 47 дней он убил ее и сжег тело возле их дома. На самом деле девочка пропала в ноябре 2019 года и первые дни после ее исчезновения полиция приходила с обыском в дом Сулеймановых, которые живут по соседству с [родителями девочки]. Но если бы Сулейманов прятал девочку у себя дома, то ее нашли бы. Обгорелое тело обнаружил 6 января 2020 года Сулейманов на мусорной свалке близ их дома и сообщил об этом в полицию. Его же арестовали", - сказал Сафаров корреспонденту «Кавказского узла».

Однако задержание было оформлено только 10 января. "Четыре дня Сулейманова подвергали пыткам. Он не выдержал пыток и был вынужден подписать признание. То есть Сулейманова четыре дня держали незаконно под стражей. Доказательства, собранные незаконным образом, не считаются таковыми", - сказал правозащитник.

Кроме того, отметил Сафаров, обвинение в качестве доказательства представило суду некие материалы порнографического характера, обнаруженные в смартфоне Сулейманова. "По этому поводу экспертиза дала заключение, согласно которому он 8 января в 10:50 просматривал на своем смартфоне порнографические ролики. Однако на самом деле 6 января Илькин Сулейманов находился в отделении полиции, и смартфон у него был изъят. С другой стороны, в материалах дел также подтверждается, что в это время Сулейманов в качестве еще свидетеля вызывался на допрос. Отсюда вывод: либо эксперт дал ложное заключение, что маловероятно, либо следователь или оперативники произвели манипуляции со смартфоном, добавив ролики порнографического характера. Эта манипуляция была связана с тем, что первоначально следствие хотели обвинить Сулейманова в педофилии и изнасиловании девочки. Но потом […] появилась версия похищения ребенка на почве «зависти»", - сказал Сафаров.

По его словам, в деле есть и «другие странности». "Несмотря на то, что тело подвергшейся сожжению девочки полностью обуглилось, но «обнаруженная» позднее на экспертизе одежда, в которую был одет ребенок, полностью не сгорела. Как это могло произойти? Не добавили ли туда фрагменты одежды девочки, чтобы «подтвердить» принадлежность тела девочке? В ходе процесса защита вообще усомнилась, что это тело именно этой девочки", - рассказал правозащитник.

По его словам, эти вещественные доказательства были представлены экспертам двух министерств - здравоохранения и юстиции. "Но обе экспертные группы дали свое заключение в один день, в одно и тоже время. Как же одновременно одни и те же материалы могли исследовать две разные группы экспертов? Очевидно, что такое было бы возможно лишь в том случае, если бы «вещдоки» обладали способностью «размножаться»", - отметил Сафаров.

Странными он назвал и противоречивые показания родственников девочки. "По словам родителей, отец отправил девочку в день исчезновения к проживающему поблизости своему брату за курткой. Ребенок приходил туда, но члены семьи брата отца девочки по-разному описывали одежду, в которой была девочка. Кроме того, несмотря на то, что девочка, которую посылали в дом дяди за курткой, не вернулась, ее родители как ни в чем не бывало в тот же вечер пошли на свадьбу в соседнее село. И только после свадьбы обратились в полицию. То есть они вообще не встревожились по поводу исчезновения ребенка?" – задался вопросом Руфат Сафаров.

Во время процесса защита представила ответ Минобороны на запрос, сделанный в 2020 году. В нем указывалось, что отец девочки в первую карабахскую войну дезертировал из войсковой части. "А недавно ему дали статус ветерана. За что, кто же его протежировал? В суде обнаружился и дневник девочки, в котором она писала, что отец любил ее двух сестер, а ее не любил. Она также писала, что отец пытался ударить ножом мать ребенка", - рассказал правозащитник.

Сотрудник Гянджинского суда по тяжким преступлениям подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о приговоре Сулейманову. Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 12 мая родственники Илькина Сулейманова провели акцию протеста у здания Генпрокуратуры Азербайджана, требуя справедливого разбирательства по его делу. Отец подсудимого, 90-летний сельский учитель Ибрагим Сулейманов, заявил в тот день, что его сын невиновен, а настоящий убийца находится на свободе. По его словам, в уголовном деле есть десятки свидетельств невиновности Илькина Сулейманова, в том числе показания свидетелей, которые следствие и суд игнорируют.

В мае 2022 года журналист-фрилансер Айтен Мамедова, которая освещала дело об убийстве девочки в Товузском районе, подверглась нападению в Баку. Мужчина, напавший с ножом на журналистку, озвучил угрозы ей и ее дочери, рассказала пострадавшая, связав нападение с освещением резонансного дела.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.