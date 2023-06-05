Полиция в Телави освободила трех сторонников Лазара Григориадиса

05 июня 2023, 12:46

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Из изолятора в Телави освобождены Эдуард Марикашвили, Саба Брачвели и Ника Романадзе, задержанные на акции протеста в в поддержку Лазара Григориадиса.

Как писал "Кавказский узел", 2 июня во время акции в поддержку Лазара Григориадиса у здания парламента в Тбилиси силовики задержали не менее 10 человек, некоторые из задержанных были отправлены в Телави. Бывший омбудсмен Нино Ломджария заявила, что задержания могут быть связаны с критикой властей, так как в руках у активистов были транспаранты с высказываниями о премьер-министре Ираклии Гарибашвили.

Поздно вечером 4 июня были освобождены Эдуард Марикашвили, Саба Брачвели и Ника Романадзе, которые провели 48 часов в изоляторе временного содержания в Телави, сообщил сегодня телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Лидер «Грузинской демократической инициативы» Эдуард Марикашвили заявил в телесюжете, что был арестован лишь за то, что держал белый лист бумаги. "Я протестовал против поведения Гарибашвили и выражал солидарность с теми, кто был арестован до меня за протесты", - пояснил Марикашвили.

Он высказал мнение, что власти "хотят отомстить тем, кто критикует правительство". "Задержание в изоляторе на 48 часов было незаконным", - заявил он.

В свою очередь сотрудник фонда «Открытое общество» Саба Брачвели поблагодарил тех, кто его поддерживал. "Огромное спасибо всем за вашу поддержку, которая, несмотря на полный информационный вакуум, дошла до нас, согревала наши сердца и укрепляла нас. Мы уверены, что эти усилия стоили того, чтобы Грузия не превратилась в страну, где людей отправляют в тюрьму из-за чистого листа бумаги. 48-часовой срок задержания прошел так, что нас не вывезли в суд. Это понятно — они не хотят, чтобы мы говорили с публичной трибуны", - написал в соцсети Саба Брачвели, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Лазар Григориадис обвинен в нападении на полицейского в ходе протестов против закона об иноагентах. Следствие считает, что Григориадис был среди участников акции протеста против законов об иноагентах, которые 7 марта в Тбилиси бросили "коктейли Молотова" в полицейских. Также, по версии обвинения, в ночь на 9 марта Григориадис участвовал в поджоге автомобиля полиции.

7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван. Реакция представителей российской власти на отмену этих законопроектов собрана в справке "Кавказского узла" "Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах".

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