Семья раненого солдата из Буйнакска осталась без выплат из-за бюрократических препон

05 июня 2023, 14:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Военнослужащий-контрактник из Буйнакска Махач Гаджимурадов получил тяжелое ранение в ходе спецоперации на Украине и уже более года находится в коме. Его семья не может получить начисляемые ему выплаты, так как не имеет возможности оформить опекунство из-за бессознательного состояния Гаджимурадова, рассказали его родственники.

Махач служил по контракту в Буйнакске, в мотострелковой части, в звании рядового. Незадолго до начала специальной военной операции (СВО) на Украине он перезаключил контракт на очередные пять лет, рассказал брат Махача Гаджимурадова Исрапил Гаджимурадов.

"Ещё до начала СВО их часть отправили к границе с Украиной на учения, где они пробыли какое-то время. А затем с 24 февраля 2022 года дали приказ наступать. Почти сразу он был тяжело ранен в затылок на передовой. Уже 13 марта его доставили в Санкт-Петербург, в госпиталь. С тех пор он в коме. Врачи говорят, что его организм функционирует относительно нормально, но его нужно привести в сознание, вывести из комы", – рассказал Исрапил Гаджимурадов корреспонденту "Кавказского узла".

Родственники пытаются получить разрешение на допуск к Махачу, добавил он. "По закону близкие родственники могут быть при таком тяжелобольном. К тому же, за ним нужен больше уход, чем медицинские процедуры. Но в военном госпитале редко пропускают", – отметил Гаджимурадов.

Махачу назначают выплаты и льготы, но воспользоваться ими он не может из-за пребывания в коме. Для того, чтобы получить деньги и воспользоваться льготами могла его семья, в которой двое детей, нужно, чтобы у супруги было опекунство. Но опекунство не назначают, пока не будет медицинского заключения из госпиталя, которое, в свою очередь, выдают или самому пациенту, или его опекуну.

"Формально нарушения закона нет. Медицинское заключение – это документ с личной информацией и без подписи обладателя (его) невозможно получить. Востребовать его может только суд. Поэтому и приходится идти таким путём. Чтобы в итоге право подписи было у супруги Махача. Как нам сказали, бывали случаи, что человек в коме, за него кто-то из родственников получает выплаты, а потом тот приходит в себя и спрашивает: "где его деньги?", – пояснил Исрапил Гаджимурадов.

Родителям Махача прислали извещение, что ему назначат пенсию на два года. Сам Махач в настоящее время эти деньги не может получать. А у него семья, жена, двое малолетних детей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" двоюродный брат Махача Гаджимурадова Батыр.

"Человек один год и три месяца лежит, глаза чуть приоткрыты только, под аппаратами жизнеобеспечения находится. Чем думали те, кто пообещал ему выплаты? Как он сможет получать её? И была ещё информация, что его могут уволить из вооруженных сил. Но если уволят, значит, выпишут из госпиталя. Как же дальше его лечить и поддерживать жизнеобеспечение?" – задался вопросом Батыр.

Юрист Дибир Дибиров, который представляет интересы семьи Гаджимурадова, сообщил, что иск на установление опекунства подан в Буйнакский суд.

"В иске ставится вопрос об установлении недееспособности гражданина. Для этого нужно медицинское заключение, которое запросит суд. По адвокатскому запросу её не выдают, потому что соглашение с отцом гражданина, а не с ним. Если будет подтверждена недееспособность, жену назначат опекуном. Это даст возможность воспользоваться льготами и выплатами и обеспечить дальнейший уход и лечение. Ведь если его выпишут из госпиталя, нужен будет уход, может быть лечение и операции уже в гражданском лечебном учреждении. Это требует наличие опекуна", – пояснил юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.