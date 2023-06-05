Силовики составили протокол о дискредитации армии на жителя Краснодара

05 июня 2023, 11:16

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На жителя Краснодара Максима Дубинца силовики составили протоколы о дискредитации военных, демонстрации нацисткой символики и о нарушении порядка проведения митинга.

Как сообщал "Кавказский узел", административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, после этого жители России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Кубань оказалась в десятке регионов, где заведено больше всего таких дел.

На жителя Краснодара Максима Дубинца сотрудники правоохранительных органов составили протокол о дискредитации вооруженных сил России. 2 июня дело поступило в Прикубанский суд города. Подробности правонарушения, которое вменяется Дубинцу, пока неизвестны, передали 4 июня "Кавказ. Реалии"*.

В карточке на сайте Прикубанского суда Краснодара указано, что на Дубинца протокол составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Судье дело передано 2 июня, его материалы судом еще не рассмотрены. Иных сведений по делу не приведено.

Кроме того, согласно данным на сайте суда, в отношении краснодарца заведено дело по статье 20.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики". А также составлен протокол по статье 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Оба дела также переданы судье 2 июня и также пока еще судом не рассмотрены.

Комментариев от Максима Дубинца или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 2 мая стало известно, что суд оштрафовал на 30 тысяч рублей пенсионерку из села Успенское в Краснодарском крае Ольгу Шкирятову, признав ее виновной в дискредитации вооруженных сил России.

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