Чечня отличилась высокими зарплатами чиновников и низкими у педагогов

05 июня 2023, 08:29

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В Чечне наименьшая среди регионов СКФО средняя зарплата работников сферы образования, и самая высокая зарплата работников сферы госуправления, следует из данных Росстата.

На данные Росстата об уровне зарплат в Чечне педагогов и чиновников обратило внимание издание "Кавказ. Реалии"*.

Согласно данным Федеральной службы статистики (Росстат), в Чечне среднемесячная зарплата в сфере образования в январе-марте составила 26 073 рубля. Этот уровень оплаты труда в этой сфере самый низкий среди регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

Так заплата сотрудника сферы образования в Ингушетии в январе-марте составила – 26 547 рублей, в Дагестане – 29 879 рублей, в Кабардино-Балкарии – 31 675 рублей, в Карачаево-Черкесии – 28 282 рубля, в Северной Осетии – 30 356 рублей и в Ставропольском крае – 34 612 рублей.

При этом в январе-марте в Чечне средняя зарплата в сфере госуправления и обеспечения военной безопасности составила 56 292 рубля, что напротив, является самым высоким показателем в этой сфере среди регионов СКФО.

В Ингушетии средняя заплата чиновников в январе-марте составила 54 273 рубля, в Дагестане – 55 636 рублей, в Кабардино-Балкарии – 53 872 рубля, в Карачаево-Черкесии – 53 537 рублей, в Северной Осетии – 54 873 рубля, а в Ставропольском крае – 50 452 рубля.

Напомним, ранее жители Чечни рассказали, что низкие зарплаты демотивируют учителей, при этом школьники проявляют слабый интерес к учебе. Из-за низкого дохода в их семьях большая часть старается после девятого класса уйти в профтехучилища, чтобы получить профессию и помогать родителям.

Также жители республики отметили, что хотя в школах Чечни ликвидированы трехсменки, однако во многих школах ученики вынуждены учиться в две смены.

Проблема трехсменного обучения в Чечне была последствием Первой чеченской войны. Ранее власти республики также связывали трехсменку с нехваткой школ, а в сентябре 2018 года объяснили её еще и высокой рождаемостью в республике.

"Кавказский узел" также писал, что 9 января аналитики отметили, что средняя зарплата, которую работодатели в регионах СКФО предлагают соискателям, составила в конце 2022 года 42,5 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года она выросла на 1,4 тысячи рублей.

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