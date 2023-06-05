Сельчане в Ростовской области пожаловались на проблему со школой

05 июня 2023, 06:44

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Жители хутора Красный Крым в Мясниковском районе пожаловались, что вынуждены отправлять детей на учебу в соседние села, так как в местной школе не хватает мест. Руководство школы отметило, что она переполнена в несколько раз, а местные власти пояснили, что строительство нового учебного заведения затянулось из-за нехватки финансирования.

По словам жителей хутора Красный Крым в Мясниковском районе Ростовской области они неоднократно требовали от властей построить школу, так как в местной школе не хватает мест.

Одна из местных жительниц, которая является мамой школьника, рассказала, что ее ребенок учится в школе соседнего села. По ее словам, детей автобус забирает в 08.00 возле школы Красного Крыма, а возвращается назад в 14.30.

"Занятия заканчиваются по-разному, но за 3 месяца раз 10 точно детей отпускали в 12, так как отменялись уроки. Уроков у нас 5 по расписанию, а ждали всегда 7. Пятый урок заканчивается в 12.35", – рассказала мать. Привел 4 июня "Ростов-на-Дону Онлайн" слова жительницы Красного Крыма.

Некоторые другие жители хутора также выступают против того, чтобы детей возили в школу соседнего села. "Нужно ехать по трассе, это небезопасно. Что будет, если погодные условия будут не позволять? Например, ливни или гололед, а в Ростовской области большую часть учебного года плохая погода. Также это увеличивает время ребенка в пути до школы и со школы, а сейчас дети очень загружены и у них часто внеурочные занятия идут впритык", – сказал еще один местный житель.

Инициативная группа жителей Красного Крыма обращалась в различные инстанции с требованием решить проблему с нехваткой мест в школе, рассказала одна из членов группы Наталья Дерябкина, слова которой привел "Дон 24".

"Мы не воюем с местной властью, и местная власть не воюет с региональной. Это просто крик души родителей. Мы всё равно занимаемся общим делом. Родители хотят добиться школы, а не палок в колеса", – пояснила она.

По данным местных властей, в школе Красного Крыма не хватает более сотни мест. К сентябрю планировали построить модульную школу на 400 мест, но сроки были сорваны из-за нехватки финансирования. Руководитель районного отдела образования Оксана Рыжкина отметила, что возможно новая школа будет построена к новому учебному году.

Директор школы №12 в Красном Крыме рассказал, что школа рассчитана на 180 мест, однако в конце прошлого года в ней учились 556 школьников в две смены. Из-за нехватки мест 12 учеников ездили в школу №8, расположенную в селе Большие Салы.

Властям Мясниковского района приходит множество писем от местных жителей с просьбой построить новую школу, рассказала заместитель главы района Лариса Чубарова. "Если я скажу, что ежедневно приходят письма, обращения в наш адрес, то это будет мало сказано, поскольку ни одно планерное совещание не проходит без рассмотрения вопросов о строительстве объектов образования. Главное решение этой проблемы – это финансирование проработанных, комплексных мероприятий", – пояснила она.

Еще одной проблемой для строительства новой школы является нехватка свободных земель, возникшая из-за хаотичной застройки, отметил глава Красного Крыма Лавр Черкашин. "Для того чтобы нам эти земли получить, нужно присоединять земли из сельхозназначения к землям населенных пунктов. Но это влечет за собой сразу строительство новых объектов, поэтому мы приняли для себя внутреннее решение, что сейчас перспективный план – это на старых местах школ все-таки вместить тех детей, которые есть", – рассказал он.

"Кавказский узел", также писал, что 5 июня 2022 года стало известно, что власти решили закрыть единственную школу и детсад в поселке Сидорово-Кадамовский Ростовской области, а землю передать под центр для реабилитации наркоманов. Местные жители провели сход на котором потребовали сохранить школу и детсад. Новую школу предлагают построить с видом на кладбище, а пока идет стройка, детей придется возить в школу в Шахты, что очень неудобно и для них и для родителей, заявили они.

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