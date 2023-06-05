Житель Пятигорска оштрафован за дискредитацию армии

05 июня 2023, 05:49

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Суд в Пятигорске оштрафовал Евгения Логинова, признав его виновным в дискредитации российских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Суд в Пятигорске оштрафовал местного жителя Евгения Логинова, обвиненного в дискредитации российской армии. Что стало причиной составления административного протокола, каков размер штрафа - пока не сообщается, сообщают 4 июня "Кавказ.Реалии"*.

На сайте суда указано, что дело Логинова по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ поступило на рассмотрение суда 25 мая. Постановление вступит в законную силу 14 июня.

Ранее "Кавказский узел" писал, что суд оштрафовал на 40 тысяч рублей жительницу Георгиевска Анастасию Артемьеву, признав ее виновной в дискредитации российских военных.

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