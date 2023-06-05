Один человек вышел на акцию в поддержку Навального* в Сочи

05 июня 2023, 04:50

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70-летний активист Константин Гудимов прошел по Сочи с двумя воздушными шариками, на которых было написано "Леха! Днюха!" в знак солидарности с Алексеем Навальным*. Проведению акции, по его словам, никто не мешал.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 июня исполнилось 47 лет Алексею Навальному*, силовики в городах России задерживают активистов на акциях солидарности с осужденным политиком. В Волгограде доставлена в отдел полиции местная жительница Анна Семионова, вышедшая с плакатом "Ты не один. С днем рождения". В Махачкале силовики задержали местного жителя Ибрагима Паркуева, которые вышел с плакатом с поздравлениями.

На акцию солидарности с Алексеем Навальным* в Сочи вышел лишь один человек. 70-летний пенсионер Константин Гудимов прошел несколько километров по городу с двумя воздушными шариками в руках, на которых было написано "Леха! Днюха!" У центрального рынка он подошел к торговому центру "Александрия", охраняемому полицией, и выпустил шарики в небо.

«Я не был задержан, никто мне ни в чем не препятствовал, никто не приходил ко мне домой с предупреждениями о недопустимости каких-либо акцией в поддержку Навального*, как это происходит обычно», - рассказал Гудимов корреспонденту "Кавказского узла".

Гудимов признался, что понимает, почему другие сторонники Навального* не осмелились выйти на акцию в его поддержку. «Люди запуганы. Я уже ничего не боюсь. Ничего незаконного я не делаю. Мне бояться нечего», - сказал активист.

Сочинские активисты рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что продолжают поддерживать Навального*, но опасаются открыто выражать свое мнение. Они также попросили не называть свои имена.

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* Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая была включена в реестр иностранных агентов, признана экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Сам Навальный внесен в список экстремистов и террористов, составленный Росфинмониторингом.

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