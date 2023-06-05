Жители Батайска пожаловались ростовскому губернатору на подтопление

05 июня 2023, 01:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Улицы Батайска залиты водой, которая затопила дома, пожаловались горожане губернатору Ростовской области Василию Голубеву. По их мнению, проблема связана с бессистемную застройку города и засыпку дренажных каналов.

В телеграм-канале губернатора Ростовской области Василия Голубева жители Батайска пожаловались на подтопления города, на которые местные чиновники реагируют не оперативно.

Василий Голубев 3 июня рассказал в своем телеграм-канале о визите в Ростовскую область вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина, с которым они посетили две крупные стройки - дорожного обхода Аксая на трассе М-4 "Дон" и 62-го канализационного коллектора.

В комментариях 4 июня к нему обратились жители Батайска, который сообщили, что город буквально затопило после дождей. "Помогите жителям Батайска, у нас в этом году затопило город после дождей", - написала Вита Вита.

"В городе Батайск на многих улицах отсутствует система водоотведения, из-за этого каждый год с наступлением, ливней или снегопадов многие участки и дома затапливаемы. Вода стоит не только на улицах, огородах, в погребе, но и во многих домах. От этого дома разрушаются, портится имущество", - написала natasa19741974. По ее словам, жители пытаются решить проблему самостоятельно, завозят грунт, щебень, но это не помогает. "А последние пять лет стало просто невыносимо. Вода стоит даже зимой долгие месяцы. Откачка самостоятельно насосом не помогает, очень высок уровень грунтовых вод. При строительстве новых домов происходят самовольные засыпания водоотводных каналов, а административные органы на это не реагируют и не контролируют при вводе таких объектов в эксплуатацию", - добавила комментатор.

Alla Pogorelskaya сообщила, что 24 мая обращалась в приемную губернатора с жалобой на подтопления, ее жалобу зарегистрировали, но пока результатов нет. Она также перечислила улицы, где ситуация особенно трудна: "Морской полностью, Молокова вся, Добрая, Луначарского, Ленинградская, Зеленая, Шмидта, Чапаева, Тургенева, Почтовая, Лермонтова, Пушкина, Комарова, Лазо - и это не весь список улиц".

"С каждым годом ситуация в Батайске все хуже и хуже! Подземные воды поступили уже к порогам домов. После малейших осадков вода у людей в домах. Тротуары в воде, дороги в воде. Дома у людей разрушаются, имущество приходит в негодность. Уходить воде некуда, т. к. все канавы и каналы засыпаны", - пожаловалась Светлана.

"В центре города на Луначарского сплошное озеро распространилось на пять участков. Тротуары залиты водой, люди идут по дороге с двухсторонним движением. Главная причина - многоэтажное строительство и безграмотное перекрытие природных стоков воды", - поделилась мнением Ирина Харитонова.

"Дети с 12 школы не могут дойти до школы, так как все в воде", - отметила Наталья Хаустова.

"Всё водоотводные каналы перекрыты. Застройщики всё засыпают, воде некуда деваться. 15 см вода во дворе и в доме. У всего частного сектора", - написал пользователь с ником "Koshkin_dom_more_hvostov".

Ранее, 3 июня стало известно, что жители Батайска готовят коллективное обращение в прокуратуру города с жалобой на бездействие местных чиновников по поводу подтопления. Они требуют обязать мэрию наладить систему водоотведения, пишет 1rnd.ru.

"Кавказский узел" также писал, что по данным на 4 июня после ливней в четырех районах Краснодарского края вода зашла в 415 домов, 19 из них остаются подтопленными.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.