Житель Туапсе оштрафован за пацифистское сообщение в чате

05 июня 2023, 00:54

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Штраф в 30 тысяч рублей выписан жителю Туапсе, который отправил в групповом чате в Whatsapp* пацифистский видеоролик.

Как писал "Кавказский узел", в начале мая житель Туапсе Олег Казаренко был оштрафован за дискредитацию российской армии, однако данных о том, за что был выписан штраф, обнародовано не было.

Стали известны подробности административного дела Олега Казаренко. Он был оштрафован на 30 тысяч рублей за сообщение, отправленное в мессенджере Whatsapp*, пишут 4 июня "Кавказ.Реалии"**.

По данным издания, Казаренко выложил в групповом чате "видеоролик мнения неизвестного мужчины с выраженным негативным отношением" к спецоперации на Украине. В суде Казаренко признал вину и просил его строго не наказывать.

Напомним также, 4 марта 2022 года была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ). Максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, но ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

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