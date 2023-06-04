Краснодарка обвинена в дискредитации армии

04 июня 2023, 21:58

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Протокол за "дискредитацию" армии составлен блогерку и поэта Мирро Паузон.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Основанием для этого стали несколько размещенных в феврале и марте 2022 года постов в социальной сети – два фото в одежде синего и желтого цвета, под которыми автор разместила хештегс пацифистким призывом, аооббщило сегодня изданеи "Кавказ.Реалии"*.

Дело на блогера поступило в Ленинский суд Краснодара 2 июня, говорится в карточке дела на сайте суда, дата рассмотрения еще не назначена.

Напомним, 1 июня стало известно, что суд в Астраханской области оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Евгения Катышевцева, усмотрев дискредитацию российской армии в публикациях на его странице в соцсети.

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