Силовики в Ереване задержали противника Пашиняна

04 июня 2023, 19:04

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Полицейские в Ереване задержали Акопа Берберяна за выкрики с обвинениями в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Берберяна отпустили, не выдав ему документ об освобождении, указал на нарушение адвокат Рубен Меликян.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня в Кишиневе прошла пятисторонняя встреча председателя Европейского совета Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. На встрече обсуждались вопросы делимитации границы и подписания мирного договора между Баку и Ереваном, безопасности и прав жителей Карабаха, разблокировки коммуникаций в регионе, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель. По его мнению, встреча была продуктивной.

Жителя Армении Акопа Берберяна задержали в Ереване и доставили в полицейский участок административного района Кентрон за выкрики "Никол - предатель!" в адрес премьер-министра, сообщил на своей странице в Facebook* адвокат Рубен Меликян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Он добавил, что поддержать Берберяна приехали депутаты от оппозиционной фракции "Айастан" Кристине Варданян и Аспрам Крпеян. Около участка, по словам Меликяна, также собрались другие граждане, пришедшие поддержать Берберяна.

К 16.15 по местному времени (15.15 мск) Акопа Берберяна отпустили, однако, не выдав ему решения об освобождении. "Это грубое нарушение, думаю, следует обжаловать данное действие полиции", - написал Меликян.

Видео инцидента Акоп Берберян опубликовал на своей странице в Facebook*. На кадрах видна припаркованная черная машина, а человек, снимающий видео, скандирует "Никол - предатель!". Затем слышен чей-то голос, говорящий "Здравствуйте, подойдите к нашей машине". Видео на этом заканчивается, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 14 сентября 2022 года не менее 40 тысяч человек собрались у здания парламента Армении после того, как Никол Пашинян заявил о готовности подписать документ об урегулировании конфликта с Азербайджаном, из-за которого его могут счесть предателем. Представители оппозиции заявили, что депутаты правящей фракции в парламенте должны подписать документ о вотуме недоверия Пашиняну.

На следующий день противники Пашиняна призвали к акции неповиновения, чтобы добиться его отставки, однако акция не состоялась из-за малочисленности участников протеста. Это не снимает с повестки актуальность требования отставки премьер-министра, заявил один из организаторов акции Менуа Согомонян.

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