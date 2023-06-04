Руководство медпункта в Муцалауле заявило о разрешении конфликта с сельчанами

04 июня 2023, 11:39

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Сотрудники медпункта в селе Муцалаул прикрепили к нему детей местной жительницы Арофат Османовой, после чего конфликт с сельчанами, которые ранее вышли на сход, был улажен, заявила заведующая медпунктом Разият Ибавова.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 июня стало известно, что жители села Муцалаул в Хасавюртовском районе Дагестана вышли на сход после того, как врачи в местной поликлинике отказались прикреплять к ней детей одного из сельчан. Собранию также предшествовал конфликт медсестры с другим местным жителем, рассказали комментаторы в сети.

В селе Муцалаул улажен конфликт между местными жителями и сотрудниками больницы, заявила заведующая врачебной амбулаторией села Разият Ибавова.

Видеообращение Ибавовой было опубликовано вечером 3 июня на странице Хасавюртовской центральной районной больницы (ЦРБ) в соцсети "ВКонтакте".

"Конфликт по поводу обращения Османовой Арофат для прикрепления детей на участок исчерпан и решен положительно. Никаких скоплений местных жителей на территории врачебной амбулатории нет. Врачебная амбулатория села Муцалаул работает в штатном режиме", – сказала Разият Ибавова.

В другом посте Хасавюртовская ЦРБ сообщила, что жительница села Муцалаул Арофат Османова обратилась к педиатру Арсланханово с просьбой прикрепить ее детей. При этом детей на месте не было, а также отсутствовали их документы. "Врач неоднократно объяснила, что без детей и документов не могут прикрепить. Женщина хотела добиться своей цели и включила видеосъёмку. Только на второй день явилась с детьми и тогда детей прикрепили", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее жители Дагестана неоднократно жаловались на низкое качестве медицинских услуг в республике. 23 апреля глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал работу Минздрава Дагестана. Критика в адрес ведомства звучала и со стороны главы Совфеда Валентины Матвиенко. Перед этим федеральный телеканал 10 июня 2022 года опубликовал репортаж о ФАПах в Дагестане. В нем было сказано, что многие ФАПы не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века. 19 июля 2022 года Минздрав Дагестана признал проблемы с ФАПами в республике.

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