Заведующая врачебной амбулаторий села Муцалаул Разият Ибавова. Стопкадр из видео https://vk.com/wall-217106592_403

04 июня 2023, 11:39

Руководство медпункта в Муцалауле заявило о разрешении конфликта с сельчанами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сотрудники медпункта в селе Муцалаул прикрепили к нему детей местной жительницы Арофат Османовой, после чего конфликт с сельчанами, которые ранее вышли на сход, был улажен, заявила заведующая медпунктом Разият Ибавова.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 июня стало известно, что жители села Муцалаул в Хасавюртовском районе Дагестана вышли на сход после того, как врачи в местной поликлинике отказались прикреплять к ней детей одного из сельчан. Собранию также предшествовал конфликт медсестры с другим местным жителем, рассказали комментаторы в сети.

В селе Муцалаул улажен конфликт между местными жителями и сотрудниками больницы, заявила заведующая врачебной амбулаторией села Разият Ибавова.

Видеообращение Ибавовой было опубликовано вечером 3 июня на странице Хасавюртовской центральной районной больницы (ЦРБ) в соцсети "ВКонтакте".

"Конфликт по поводу обращения Османовой Арофат для прикрепления детей на участок исчерпан и решен положительно. Никаких скоплений местных жителей на территории врачебной амбулатории нет. Врачебная амбулатория села Муцалаул работает в штатном режиме", – сказала Разият Ибавова.

В другом посте Хасавюртовская ЦРБ сообщила, что жительница села Муцалаул Арофат Османова обратилась к педиатру Арсланханово с просьбой прикрепить ее детей. При этом детей на месте не было, а также отсутствовали их документы. "Врач неоднократно объяснила, что без детей и документов не могут прикрепить. Женщина хотела добиться своей цели и включила видеосъёмку. Только на второй день явилась с детьми и тогда детей прикрепили", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее жители Дагестана неоднократно жаловались на низкое качестве медицинских услуг в республике. 23 апреля глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал работу Минздрава Дагестана. Критика в адрес ведомства звучала и со стороны главы Совфеда Валентины Матвиенко. Перед этим федеральный телеканал 10 июня 2022 года опубликовал репортаж о ФАПах в Дагестане. В нем было сказано, что многие ФАПы не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века. 19 июля 2022 года Минздрав Дагестана признал проблемы с ФАПами в республике.

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"Суды по искам волгоградских антипрививочников выявили несовершенство законодательства", "Карантин из-за кори введен в двух детских больницах Махачкалы", "Дагестанские артисты поддержали кампанию по вакцинации против гепатита А".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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