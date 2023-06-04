04 июня 2023, 06:06

Активист из Шахт обвинен в ложном доносе после жалоб на нападения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Евгений Токарев из Шахт стал фигурантом дела о заведомо ложном доносе. Он пожаловался в полицию на несколько нападений, которые связал со своей общественной деятельностью.

Евгений Токарев пожаловался на три нападения, произошедшие за последние месяцы.

Их он связал со своей общественной деятельностью - Токарев занимается освещением коррупции в похоронной сфере, пишут 3 июня "Кавказ.Реалии"*.

В январе текущего года Токарев подал в полицию заявление об угрозах - физической расправой ему угрожали два гражданина, вооруженные ножом и пистолетом. В марте он пожаловался на нападение. Однако, как отметил Токарев, уголовное дело возбудили по статье об угрозе убийством только против одного из участников нападения. При этом, по его словам, у него диагностирована черепно-мозговая и другие травмы.

При этом в отношении Токарева было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе. По его мнению, таким образом на него пытаются оказать давление.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Блогер Дмитрий Иванов* объявлен в федеральный розыск", "Ветеран чеченской кампании осужден в Таганроге за фейки про военных", "Житель Таганрога получил условный срок по делу о фейках про армию".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

04 июня 2023, 05:09

04 июня 2023, 04:10

  • Военный из Калмыкии погиб на Украине

    Евгений Муняев погиб в ходе спецоперации на Украине, награжден орденом мужества посмертно, сообщили власти Черноземельского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 24 жителей Калмыкии.

04 июня 2023, 03:11

04 июня 2023, 02:12

04 июня 2023, 01:13

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи