Активист из Шахт обвинен в ложном доносе после жалоб на нападения

04 июня 2023, 06:06

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Евгений Токарев из Шахт стал фигурантом дела о заведомо ложном доносе. Он пожаловался в полицию на несколько нападений, которые связал со своей общественной деятельностью.

Евгений Токарев пожаловался на три нападения, произошедшие за последние месяцы.

Их он связал со своей общественной деятельностью - Токарев занимается освещением коррупции в похоронной сфере, пишут 3 июня "Кавказ.Реалии"*.

В январе текущего года Токарев подал в полицию заявление об угрозах - физической расправой ему угрожали два гражданина, вооруженные ножом и пистолетом. В марте он пожаловался на нападение. Однако, как отметил Токарев, уголовное дело возбудили по статье об угрозе убийством только против одного из участников нападения. При этом, по его словам, у него диагностирована черепно-мозговая и другие травмы.

При этом в отношении Токарева было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе. По его мнению, таким образом на него пытаются оказать давление.

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