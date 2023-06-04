Военный из Калмыкии погиб на Украине

04 июня 2023, 04:10

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Евгений Муняев погиб в ходе спецоперации на Украине, награжден орденом мужества посмертно, сообщили власти Черноземельского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 24 жителей Калмыкии.

"Кавказский узел" писал, что 30 мая стало известно о гибели на Украине старшего лейтенанта Валентина Меркулова из Калмыкии. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 23 жителей Калмыкии.

Администрация Черноземельского района Калмыкии сообщила 2 июня о награждении земляка Евгения Муняева орденом мужества посмертно. В сообщении, опубликованном в группе администрации в соцсети "ВКонтакте", говорится, что орден вручили матери погибшего.

Власти сообщили, что Муняев погиб 20 мая прошлого года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Родился он в 2000 году, жил в поселке Ачинеры, учился в Калмыцком государственном колледже нефти и газа в Элисте до 2020 года. В 2021 году служил в Северной Осетии.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 24 жителей Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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