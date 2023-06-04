Анонсировано открытие круизного сообщения между Сочи и Абхазией

04 июня 2023, 05:09

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

На конец июня запланирован запуск круизного лайнера "Князь Владимир" по маршруту Сочи - Сухум.

Как сообщал "Кавказский узел", в начале мая стало известно, что круизный лайнер "Князь Владимир" не будет выполнять рейсы из Сочи в Крым. По словам гендиректора "Морпорта Сочи" Юрия Владимирова, маршрут теплохода может быть изменен, возможно, его направят в сторону Абхазии.

Первый пассажирский рейс из Сочи в Крым "Князь Владимир" совершил в июне 2017 года. В минимальную путевку входили проживание, трехразовое питание и развлекательная программа. Однако 6 мая 2018 года на лайнере произошел пожар, из-за чего рейс по маршруту из Сочи в Севастополь через Новороссийск и Ялту был отложен.

В конце июня из Сочи в Абхазию будет запущен лайнер "Князь Владимир", сообщает 3 июня РИА "Новости" со ссылкой на директор сочинского морского порта Юрия Владимирова.

В порт Сочи прибытие лайнера запланировано на 21 июня, 29 июня он совершит первый рейс в Абхазию, в Сухум, где будет стоять три дня. Всего за лето планируется совершить 11 рейсов.

По словам Владимирова, запуск круизов позволит увеличить турпоток в порту Сочи на 5-10%.

Напомним, на борту круизного лайнера "Князь Владимир" находятся 337 кают для 940 пассажиров. Также на судне есть четыре бассейна, два ресторана с питанием по системе "шведский стол", кинотеатр, бар, дискотека, концертная площадка и SPA-зона.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.