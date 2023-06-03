Оппозиционеры в Тбилиси призвали освободить Саакашвили

03 июня 2023, 15:07

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Члены оппозиционной партии и их сторонники на митинге в Тбилиси потребовали освободить бывшего президента Михаила Саакашвили.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля клинический директор "Вивамеда" Зураб Чхаидзе сообщил, что состояние здоровья Михаила Саакашвили не изменилось, он отказывается следовать рекомендациям специалистов и отказался уже от третьего лечащего врача. Ранее, в марте, власти Грузии заявили, что не планируют мешать врачам из Польши участвовать в осмотре Саакашвили. 7 мая мать Михаила Саакашвили рассказала, что крайне ослаб.

6 февраля суд в Тбилиси отказался отсрочить исполнение наказания или освободить Саакашвили. Ранее, 9 января, американский невропатолог заявил в суде, что состояние Саакашвили несовместимо с отбыванием наказания и смертельно опасно. У Саакашвили деменция, поражение периферической нервной системы, сдавливание спинного мозга и посттравматическое стрессовое расстройство, указал он. 2 марта апелляционный суд оставил в силе решение Тбилисского горсуда.

Сегодня около клиники «Вивамед» члены "Единого национального движения" и другие сторонники Саакашвили провели митинг с требованием освободить бывшего президента. Протестующие держали плакаты "Свободу Мише".

"Он находится в тюрьме, потому что был первым, кто поднял флаг ЕС перед парламентом и сказал: «Грузия есть и будет Европой»", - сказал в эфире телеканала "Формула" участник митинга, член ЕНД Ираклий Надирадзе, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Депутатов парламента от «Единого национального движения» уже несколько месяцев не пускают к Михаилу Саакашвили, заявил в эфире телеканала представитель ЕНД Леван Хабеишвили, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 1 июня исключила помилование Саакашвили. Она отметила, что Михаил Саакашвили "совершал преступления", но признала, что ситуация с ним наносит ущерб имиджу государства, и должны быть приняты меры для ее исправления.

"Есть разные предложения пустить к нему группу иностранных врачей, которые могут приехать - это вопрос, который я обсуждала с властями, я думаю, что это было бы очень хорошо. […] Он находится в частной клинике, мы находимся в контакте с врачами, которые его лечат. Я не помню точное число, у него было более 300 посещений за последний год. Ее мать постоянно рядом. Тревожно, что он так сильно похудел. Я не думаю, что есть необходимость драматизировать. Я первая, кто думает, что нам нужно принять все меры для того, чтобы [с ним] ничего не произошло", - заявила Зурабишвили, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Саломе Зурабишвили ранее заявила, что Саакашвили не будет освобожден даже в случае помилования. "Михаила Саакашвили не освободят по президентскому помилованию, поскольку его обвиняют еще по трем делам", - говорится в заявлении, опубликованном 7 февраля на сайте президента Грузии.

Напомним, 19 ноября 2022 года один из адвокатов Саакашвили, сославшись на экспертизу иностранных врачей, предположил, что политик был отравлен после ареста в Грузии. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". Глава Минюста пообещал, что ведомство организует Саакашвили токсикологическую экспертизу, однако бывший президент отказался пройти тестирование без участия американских или европейских экспертов, выразив недоверие грузинским врачам. 27 декабря 2022 года он повторно отказался от тестирования.

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая – 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

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