Жители Шонгара пожаловались на отсутствие школы и детсада

03 июня 2023, 14:25

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Из-за отсутствия детсада и школы в азербайджанском поселке Шонгар матери вынуждены сидеть с детьми, а школьники ездят учиться в соседний поселок на попутках, но власти годами игнорируют проблему, пожаловались жители поселка. Решение этих вопросов не зависит от поселковых и районных властей, возразили чиновники.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая жители поселка Шонгар Гарадагского района, расположенного в 30 километрах от Баку, провели акцию протеста, требуя решить их социальные проблемы. В поселке нет школы, детского сада и медучреждения, вода подается по графику, а власти не реагируют на обращения, заявили они.

Шонгарцы вынуждены возить школьников в соседний поселок

На акции протеста жители Шонгара, в котором живут около 1000 человек, требовали открытия детского сада, школы, медицинского учреждения, создания публичного сквера и устойчивого снабжения питьевой водой, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" соорганизатор акции Хейбат Хейбатов.

Жители требуют строительства школы в поселке, потому что дети вынуждены ездить в школу соседнего поселка Гызылдаш, до которого от Шонгара около 1,7 километра, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Шонгара Аида Азизова.

"В нашем поселке нет детского сада, женщины не знают, как успевать за присмотром маленьких детей, надо ведь еще провожать и встречать школьников. Учащиеся выходят на автотрассу, чтобы на попутной машине добраться до поселка Гызылдаш, где есть школа. Зимой, в снег и дождь, поход в школу становится опасным", - рассказала она.

По словам женщины, проблемами жителей поселка "никто не интересуется", при этом власти следят за нарушениями в Шонгаре. "Стоит кому-то в поселке совершить правонарушение, как сразу появляются [сотрудники силовых структур] из района и увозят нарушителя. Как начнем во дворе строительство - сразу приходят [представители] власти и спрашивают наличие разрешения. Шонгару нужна аптека, больничный пункт, школа и детский сад. Обращаемся к президенту, просим решения наших проблем", - сказала Азизова.

Житель поселка Балаоглан Бунъядов также назвал отсутствие школы основной проблемой. "У нас одно требование: обеспечьте среднее образование в нашем поселке, чтобы дети не ездили далеко. Каждый школьник платит 60-70 гяпик за проезд в обе стороны, ежедневно. В некоторых семьях не один ребенок ездит в школу, а ведь у школьников есть еще и другие расходы. В этой стране нет денег на строительство одной школы?" – сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

Еще в 2017 году шонгарцы обращались с коллективным заявлением в Минобразования, рассказал местный житель Шахин Валишов. "Нам дали множество обещаний, но ни одно не выполняется. Сейчас тепло, а в холодное время года на пути в поселок Гызылдаш дети мучаются, попадают в дождь, из школы нам звонят и говорят, чтобы родители привезли сухую одежду, потому что дети приехали мокрые. Мы беспокоимся за безопасность детей. Что, если мчащаяся по трассе машина задавит ребенка?" - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Валишов.

Житель Сабир Мустафаев рассказал, что в 2009-2013 годах в поселке работала начальная школа, построенная на средства британской нефтяной компании BP, но из-за плохого качества строительства, осуществленного местной компанией, и несоответствия стандарту здание "пришло в негодность". "Учителя покинули школу, и она закрылась. С тех пор наши жены весь день сопровождают детей в школу [в соседнем поселке] и обратно. В семьях с двумя-тремя детьми дети учатся в разных сменах, их мамы находятся в пути утром и вечером, не могут заниматься домашним хозяйством", - сказал Мустафаев корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Шонгара пригрозили новыми акциями протеста

Житель поселка Васиф Гасанов обратил внимание на отсутствие в Шонгаре медицинского учреждения. "У нас три больных жителя скончались потому, что скорая помощь не успела к больному. Везем людей к врачу на своей машине или вызываем такси. До 2008 года в Шонгаре был фельдшерский пункт, его ликвидировали, теперь своего медика в поселке нет", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Проблема есть и с питьевой водой, отметил Гасанов. "В жаркие месяцы года, когда спрос на воду увеличивается, нам подают ее только ночью, подача начинается с 18 до 22 часов и заканчивается рано утром. Запасаемся водой, заполняя чаны. В холодные месяцы воды достаточно. Особенно страдают жители трех многоквартирных домов, туда вода подается плохо на верхние этажи", - пожаловался мужчина.

В советские годы в Шонгаре был детский сад, но сейчас детей дошкольного возраста "некуда пристроить, из-за этого жены не работают", добавил он.

Жизнь шонгарцев похожа на кадры фантастического фильма о существовании на другой планете, где, кроме пустыни и пыли, ничего нет, "только бродят потерянные существа, борющиеся за выживание как могут", сказал Васиф Гасанов.

"Среди жителей ощущается безысходность, ведь мы безрезультатно говорим о нашей беде несколько лет, но ничего не происходит. Летом страшная жара, на поселок опускается пыль от соседнего каменного карьера, где работают заключенные. Зимой холод и грязь на дорогах. Молодежь погрязла в наркомании, так как делать [в поселке] нечего, если не уехать в Баку за любым заработком. Мы боимся, что дети тоже станут наркоманами", - рассказал он.

По его словам, после акции протеста никто из представителей власти с шонгарцами не встречался. "Подождем неделю или 10 дней. Если ничего не случится (если не будет реакции властей на протест. – Прим. "Кавказского узла"), тогда выйдем на республиканскую автомобильную трассу и закроем ее своими телами, требуя строительства школы в Шонгаре. А осенью откажемся отправлять детей в гызылдашскую школу", - заявил Васиф Гасанов.

Представители властей признали наличие проблем в поселке

Активист поселка Салех Гюлмамедов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что неоднократно обращался с жалобами во многие инстанции, был на приеме у сотрудников администрации президента Зейнала Нагдалиева и Самира Нуриева, вице-премьера Шаина Мустафаева. По словам Гюлмамедова, "все обещали разобраться и помочь", но ничего не сделано.

Житель поселка Сакин Шахбазов заочно упрекнул депутата парламента от Гарадагского округа Айдына Гусейнова. По словам Шахбазова, депутата в поселке не видели, и проблемы Шонгара он в парламенте не поднимает. "О простых людях государство вспоминает только накануне выборов", - пожаловался Шахбазов корреспонденту "Кавказского узла".

Депутат Айдын Гусейнов назвал упрек необоснованным. Он пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что бывает в поселке и знает о проблемах, а на пленарном заседании парламента поднимал вопрос обеспечения Шонгара социальными услугами.

Дети жителей Шонгара обеспечены образованием за счет школы в поселке Гылылдаш, находящейся от Шонгара на расстоянии всего 1700 метров, отметил депутат. "Это как 3-4 автобусные остановки в городе. Городские дети ездят в школу на автобусе, так и в поселке. Тем не менее, с учетом в перспективе проживания в Шонгаре 400 детей школьного возраста, этот поселок нуждается в своей средней школе и поликлинике, также в поселке необходимо провести озеленительные работы, построить сквер", - сказал Айдын Гусейнов.

В Шонгаре необходимо построить отдельную школу, а не открыть филиал гызылдашской школы № 180, подчеркнул депутат. "По нормам числа жителей в Шонгаре должны быть своя школа и поликлиника. Но необходимо уточнить, сколько людей в поселке действительно проживает, а сколько зарегистрировано, так как не все построенные жителями дома зарегистрированы, и следовательно, живущие в них не прописаны в поселке. Поэтому в стастистических данных могут быть неточности. Перед нами стоит также задача решить вопросы безработицы в Шонгаре. По этим вопросам я обращался в Кабинет министров", - сообщил парламентарий.

Глава Шонгарского муниципалитета Идрис Алышанов подтвердил перечисленные жителями проблемы, но пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что от муниципалитета ничего не зависит, так как все вопросы решаются в Исполнительной власти Гарадагского района и в Баку.

По его словам, на расстоянии двух километров от поселка, в Гылыздаше, есть амбулаторный пункт, в котором лечатся поселковые жители, а детского сада в Шонгаре нет 15-20 лет.

Чиновник добавил, что в Шонгаре живут около 250 детей школьного возраста и 80 дошкольников. Больше отвечать на вопросы он не стал, предложив обращаться в районную исполнительную власть.

Представитель Исполнительной власти Гарадагского района сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что вопросы школы и больницы решаются не в районной администрации, а в министерствах образования и здравоохранения. "В исполнительной власти знают о перечисленных проблемах, а глава ИВ района встречался с жителями Шонгара на прошлой неделе", - сказал он.

В министерстве не удалось получить комментарии относительно отсутствия средней школы в Шонгаре, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

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