Азербайджан предостерег своих граждан от поездок в Иран

03 июня 2023, 12:59

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Гражданам Азербайджана рекомендуется не посещать Иран без необходимости, а уже находящимся там следует соблюдать осторожность, заявил сегодня МИД страны.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня стало известно, что пропавший в Иране гражданин Азербайджана Фарид Сафарли арестован по обвинению в шпионаже. Мать Сафарли назвала обвинение против сына абсурдным, а правозащитник Эльшан Гасанов счел молодого человека жертвой политической провокации. Мать Фарида Сафарли обратилась к президенту Ильхаму Алиеву с просьбой помочь в освобождении ее сына. В МИД Азербайджана заявили, что генеральное консульство Азербайджана добивается встречи с Сафарли.

Ранее Азербайджан направил Ирану ноту в связи с исчезновением Фарида Сафарли. Мужчина уехал в Иран 20 февраля и после 4 марта не выходил на связь. По словам матери Сафарли Диляры Аскеровой, которая вместе с близкими провела акцию перед зданием посольства Ирана в Баку, она и сын жили в Германии, Фарид учился на врача, а в Иран поехал за девушкой, с которой познакомился на стажировке в немецком университете. Аскерова в марте поехала в Иран на поиски сына, но ни его, ни девушку разыскать не смогла.

МИД Азербайджана сегодня призвал граждан Азербайджана воздержаться от поездок в Иран. "Принимая во внимание ограничение дипломатического представительства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран, после террористического акта против азербайджанского посольства в январе этого года, гражданам страны настоятельно рекомендуется не посещать Иран, если в этом нет необходимости, а те, кто совершает визит, должны проявлять высокую осторожность", - говорится в предупреждении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент «Кавказского узла».

Граждане Азербайджана, уже находящиеся в Иране, должны соблюдать меры безопасности, а в случае необходимости обращаться в генконсульство Азербайджана в Тебризе, сообщил МИД, опубликовав в сообщении контакты консульства.

Напомним, 27 января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате был убит начальник службы безопасности Орхан Аскеров, ранены двое охранников, нападавшего задержали. После этого Азербайджан полностью приостановил дипломатическую деятельность своего посольства в Тегеране и эвакуировал сотрудников. При этом генконсульство Азербайджана в Тебризе продолжило работу.

Отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности.

7 ноября 2022 года Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, при котором погибли 15 человек. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 11 марта Азербайджан назвал провокацией полет иранского военного самолета у границы двух стран.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.