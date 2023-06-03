В Дербенте начата реставрация обрушившейся части крепостной стены

03 июня 2023, 08:06

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Обрушившаяся часть Южной стены Дербентской крепости будет воссоздана в первоначальном виде. В рамках работ по реставрации также планируется заполнить швы стены ворот "Орта-Капы" специальным раствором, чтобы укрепить ее, отчиталась администрация Дербентского музея-заповедника.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 ноября 2020 года стало известно, что стена крепости Нарын-кала в Дербенте частично обрушилась после затяжных дождей. Госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров заявил, что "к таким трагическим последствиям привела бездушная бюрократия". Искусствоведы упрекнули чиновников в халатности после повреждения крепости. Они указали, что при ее реставрации не были учтены особенности предыдущих восстановительных работ, что повлияло на состояние обрушившейся стены.

Подрядная организация начала работы по реставрации части Южной стены Дербентской крепости, сообщила пресс-служба Дербентского государственного историко-архитектурного и археологического музея-заповедника.

"У объекта культурного наследия федерального значения – ворот "Орта-Капы" <…> проводятся реставрационные работы. <…> На объекте планируется выполнить работы по укреплению стены, а именно: произвести расчистку и заполнение швов специальным реставрационным раствором, инъектирование (восстановления целостности) стен, чтобы заполнить все пустоты, которые образовались за все время эксплуатации объекта", – сказано в сообщении, опубликованном 2 июня на сайте музея.

Обрушенная часть стены будет воссоздана камнем, изъятым в результате завала. Кроме того на месте стены будет проведена археологическая разведка для выяснения геологического возраста горных пород и основания фундамента.

"Стена будет воссоздана в своем первозданном виде", – подчеркнули в музее-заповеднике.

Дербентская крепость – часть оборонительной системы (Кавказская стена), защищавшей народы Закавказья и Передней Азии от нашествий кочевников с севера в обход Кавказских гор, вдоль побережья Каспийского моря. Система включала в себя городские стены, цитадель (Нарын-кала), морские стены и Горную стену Даг-бары, пишет "Интерфакс".

Крепость является основным археологическим объектом, культурный слой которого датируется концом IV тыс. до н.э. – XIX в. и достигает 12 м. Каменные оборонительные стены возводились в 567 году. Они сохранились относительно хорошо и во многом определили современный художественный облик старого города, сказано в сообщении на сайте ГБУ "Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей заповедник".

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