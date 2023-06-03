Чиновники Нальчика и застройщик стали фигурантами уголовного дела об аварийном доме

03 июня 2023, 05:18

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Уголовное дело возбуждено против чиновников администрации Нальчика и застройщика после жалоб жильцов дома на улице Тхакахова на многочисленные трещины.

Прокуратура Кабардино-Балкарии отреагировала на обращение жителей дома на улице Тхакахова, которые пожаловались на многочисленные трещины несущих конструкций.

Прокурор Кабардино-Балкарии Николай Хабаров выехал на место. В ходе проверки жалобы жильцов дома подтвердились. С марта 2018 года в доме стали появляться "многочисленные повреждения внутренних, несущих и межкомнатных стен и перекрытий", говорится в сообщении, опубликованном 2 июня на официальном сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что трещины образовались "вследствие допущенных нарушений при строительстве дома, а также бездействия должностных лиц администрации г. Нальчик". В мае текущего года ситуация усугубилась - "повреждения стен увеличились, образовались отклонения внутренних несущих стен от вертикальной плоскости, в местах примыкания стен и плит перекрытия образовались зазоры".

Житель дома неоднократно жаловались в госорганы, но каких-либо мер по устранению проблем не предпринималось. "В целях недопущения получения травм и гибели граждан, по требованию прокуратуры г. Нальчика местной администрацией приняты меры по расселению жильцов многоквартирного дома", - пишет ведомство.

В отношении должностных лиц администрации Нальчика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), а в отношении застройщика дома - по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле 2022 года власти Кабардино-Балкарии объявили о начале программы переселения из аварийного жилья, рассчитанной до 2025 года. По программе расселению подлежат 11 общежитий Нальчика, новое жилье получат более 1700 человек.

10 марта 2022 года власти республики отчитались о досрочном завершении программы переселения жителей аварийных домов, рассчитанной до 2023 года. В новое жилье переехали 1034 человека, отчитался глава республики Казбек Коков.

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