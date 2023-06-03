Армянские НПО призвали ввести санкции против руководства Азербайджана

03 июня 2023, 04:19

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Девять неправительственных организаций Армении предостерегли власти США от заявлений, которые могут подтолкнуть руководство Азербайджана к репрессиям против карабахских армян. Они также призвали Соединенные Штаты привлечь руководство Азербайджана к ответственности за нарушения прав человека, в том числе ввести санкции.

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая заявил, что жители Нагорного Карабаха должны подчиняться законодательству Азербайджана, а военные готовы провести спецоперацию для восстановления законности на этой территории. Представитель Госдепа США Мэтью Миллер в заявлении от 31 мая приветствовал готовность Алиева предоставить амнистию карабахским армянам. которые занимают должности в руководстве Нагорного Карабаха.

"У нас есть возможность провести любую операцию в том регионе. Поэтому "парламент" должен быть распущен, элемент, называющий себя "президентом", должен сдаться, все "министры", "депутаты" и другие должны уже оставить свои посты. Только в этом случае для них могут быть сделаны послабления. Только в этом случае может идти речь о какой-либо амнистии", - заявил Алиев.

Армянские неправительственные организации выразили озабоченность в связи с заявлением представителя Госдепа США Мэтью Миллера по поводу предложенной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым амнистии для карабахских чиновников. В совместном обращении они заявили, что заявление Миллера может стать одобрением для властей Азербайджана для применения силы в Нагорном Карабахе.

Авторы обращения высоко оценили участие США в урегулировании карабахского конфликта, но отметили, что предпринятые усилия так и не отбили у Азербайджана тягу к агрессивным шагам. "Повседневная угроза этнических чисток снижает шансы на установление подлинного и прочного мира на Южном Кавказе. Продолжающиеся переговоры между Арменией и Азербайджаном будут тщетными, если в Нагорном Карабахе не останется коренных армян", - говорится в заявлении НПО.

По мнению авторов обращения, гарантии, прописанные в трехстороннем заявлении о прекращении огня от 9 ноября 2020 года при посредничестве России в настоящее время не действуют․ "Соглашение о возвращении армянских военнопленных, решении гуманитарных вопросов, соблюдении режима прекращения огня и открытии транспортных коммуникаций Азербайджаном не соблюдается. Вместо этого мы стали свидетелями растущей асимметрии власти, усиления ненависти и воинственной риторики со стороны Азербайджана, лишения народа Нагорного Карабаха его основных прав и основных свобод. Именно в этом контексте делаются «заявления об амнистии», - отметили НПО.

Они призвали власти США воздерживаться от заявлений, которые могут подтолкнуть власти Азербайджана к дальнейшей эскалации ситуации. Кроме того, НПО призвали активизировать усилия, направленные на решение гуманитарных вопросов, включая репатриацию всех армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане.

НПО также призвали оказать давление на Азербайджан для восстановления беспрепятственного передвижения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому (Бердзорскому) коридору в обоих направлениях. Они отметили необходимость присутствия международной миротворческой миссии в Нагорном Карабахе и в Лачинском коридоре.

В конце заявления его авторы попросили принять меры в соответствии с законодательством США для привлечения политического и военного руководства Азербайджана к ответственности за нарушения прав человека и военные преступления, в том числе путем применения санкций.

Заявление подписали девять организаций, среди которых Антикоррупционный центр Transparency International, НПО «Защита прав без границ», Союз информированных граждан, Фонд развития демократии, Хельсинкская гражданская ассамблея-Ванадзор, НПО «За равные права», Фонд развития и защиты права, НПО «Диалог мира» и Kлуб журналистов «Аспарез».

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