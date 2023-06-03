Ростовский бизнесмен осужден за госизмену

03 июня 2023, 03:20

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К девяти годам колонии строгого режима приговорен ростовский бизнесмен Александр Деркунский, которого суд признал виновными в госизмене. По версии следствия, он получил от офицера военного научно-исследовательского института данные исследований, на основании которых производил и продавал программно-аппаратные комплексы.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2021 года был арестован бывший учредитель компьютерной фирмы "ДЗ Консалтинг" Александр Деркунский, подозреваемый в производстве и продаже иностранным секретным службам разработанного в России программно-аппаратного комплекса.

2-й Западный окружной военный суд приговорил к девяти годам ростовского бизнесмена Александра Деркунского, признав его виновным в государственной измене, пишет 2 июня "Коммерсант".

Вместе с Деркунским был осужден старший офицер Курского научно-исследовательского института Минобороны Евгений Тарутин. По версии следствия, офицер передавал результаты научно-исследовательских работ, которые проводились в интересах министерства обороны, Деркунскому, который наладил производство и продажу программно-аппаратных комплексов через зарегистрированную в Польше фирму.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме в связи с наличием грифа "секретно" на материалах дела. Оба подсудимых были признаны виновными в совершении преступления по статье 275 УК РФ (госизмена). На суде они признали вину и раскаялись в содеянном. Деркунский был приговорен к девяти годам колонии строгого режима, Тарутин - к восьми годам, информирует 161.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце мая в суд арестовал инженера-конструктора оборонного предприятия в Ростове-на-Дону, подозреваемого в госизмене.

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