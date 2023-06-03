Аналитики прокомментировали перепалку между кадыровцами и представителями ЧВК "Вагнер"

03 июня 2023, 01:22

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Между людьми главы Чечни Рамзана Кадырова и представителями ЧВК "Вагнер" идет борьба за симпатии президента, предположил Дмитрий Орешкин*. Арбитром в данной ситуации может стать Путин, считает Руслан Кутаев. Манера общения Даудова с Пригожиным может быть связана с тем, что они давно знакомы, заявил Ахмет Ярлыкапов.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские подразделения передислоцированы в ДНР для участия в штурме населенных пунктов. В тот же день основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что не знает о планах расположения чеченских частей. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в видеообращении к Пригожину предложил назвать дату и место для встречи, на которой Делимханов лично даст ответы о деятельности подразделений "Ахмат". С аналогичным заявлением выступил и председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он подчеркнул, что Пригожину не положено знать о планируемых местах расположения чеченских подразделений. "Женя, о задачах тебе не надо знать", - сказал, в частности, Даудов. На критику со стороны Даудова отреагировал командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин, который напомнил, что люди из высшего руководства Чечни во время чеченских кампаний сражались против федеральных сил.

Пригожин не должен забывать, "благодаря кому" он владеет частной военной компанией, в которой есть самолёты, вертолёты и другие виды вооружений, подчеркнул Даудов. "Насчёт твоих высказываний, локацию скинь, и в любое время, в любом месте, как мужчина с мужчиной мы с тобой встретимся и то, что у нас есть, выскажем, если будут другие предложения, то обсудим", - добавил Магомед Даудов.

Политолог Дмитрий Орешкин*, комментируя перепалку между представителями главы Чечни Рамзана Кадырова и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил 2 июня корреспонденту "Кавказского узла", что она стала закономерным последствием методов формирования политической элиты в России.

«Элита всегда конкурирует друг с другом. Но одно дело, когда они пляшут перед избирателем и вешают ему на уши лапшу. Другое дело, когда они пляшут перед первым лицом. Эти люди не признают правила европейского политикума», - сказал он, добавив, что в данном случае элита дошла до "средневековых силовых разборок".

Он предположил, что идет борьба за симпатии верховного правителя. «Полгода назад Кадыров и Пригожин изображали «кровных братьев» <...>. При этом они конкурировали за доступ к первому лицу с Минобороны. Путину это было выгодно, потому что надо было послать месседж Шойгу, что есть те, кто помимо него и может даже лучше него смогут воевать. Возможно? чтобы стимулировать Шойгу к активным действиям», - отметил Орешкин.

Ранее Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин неоднократно демонстрировали солидарность, оппонируя министерству обороны. После начала военной операции на Украине глава Чечни неоднократно критиковал Минобороны, однако позднее, напротив, стал выступать с поддержкой действий ведомства. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

После того, как Пригожин достиг определенных успехов, он стал много на себя брать, считает политолог. «Кадыров же имеет чутьё. И он понял, что нужно дистанцироваться от Пригожина, чтобы сохранить свои персональные связи с Путиным. В результате «вечная дружба» Кадырова с Пригожиным исчезла», - считает Орешкин*.

По его мнению, выступления Уткина, Даудова, Делимханова - это уже следствие разлада. «Начались «пацанские» заявления», - отметил Орешкин.

Он полагает также, что система сдержек и противовесов между силовиками, которая была построена Путиным, может разрушиться. «Пока Пригожин и Кадыров обмениваются символическими черными метками. Но потом вполне возможно могу сцепиться реально», - заключил Орешкин*.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев отметил важную деталь в выступлении Даудова.

«Даудов сказал, что побывал в Москве и встречался в Администрации президента и в Минобороны. То есть заявления в отношении Пригожина не являются самостоятельным решением чеченских властей. Скорее всего, ему дали поручение от Путина «остановить» Пригожина. Обращения кадыровцев - это не то, что они надумали сами. В настоящее время интересы кадыровцев и вагнеровцев не сталкиваются. А эти заявления по просьбе АП и Минобороны», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается заявления Уткина, то, по мнению Кутаева, на него повлиял Пригожин и звучит оно оскорбительно. «Это не только оскорбление. Это вызов. Уткин фактически им сказал, что я в первую и вторую войну в Чечню приходил вас убивать и, если надо, то вновь могу это сделать. Конечно, такое заявление усложняет ситуацию. Хотя я не думаю, что это сейчас перерастет в столкновение. Но Уткину это не забудут. Будет противостояние «героев России» Уткина и Делимханова», - сказал Кутаев.

По его мнению, арбитром в этой ситуации может стать Путин. «Следующий шаг в этих разборках за Путиным <...> Ведь сторонники Пригожина есть и в Минобороны. Офицеры и генералы симпатизируют тоже ему», - полагает Кутаев.

Он считает, что никакого следования чеченским адатам у Даудова не проглядывается. «Это обращение - продолжение тех отношений, что у них были между собой. Кадыровцы и пригожинцы раньше лично встречались, общались. И так как они строили свои отношения, так и продолжают строить. Вряд ли кто-то называли Пригожина в личной беседе по отчеству и на «вы», - указал Кутаев. Он сомневается, что кто-то придет на какую-то личную встречу, выяснять отношения.

Старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов, комментируя предложение Даудова к Пригожину встретиться "как мужчина с мужчиной", отметил, что общение на основе кодекса "Къонахалла" (истинного мужчины) практикуется только между чеченцам. «Эти адаты узко этнические. И от иноэтничных никто не ожидает следования им. При этом сам чеченец может по желанию разговаривать в рамках кодекса со всяким, а может игнорировать его», - считает он.

По его мнению, общение Даудова с Пригожиным может быть продолжением их прежнего общения «В таком случае разговаривать как со старым знакомым не возбраняется. Хотя старшего надо уважать и относится уважительно. Но тем не менее», - сказал Ярлыкапов корреспонденту "Кавказского узла".

Отметим, представителей руководства Чечни могли задеть сказанные 31 мая Пригожиным слова о том, что у "Ахмата" "не стоит задача всю ДНР освободить". Эти слова кадыровцы могли воспринять как намек на их неспособность "освободить ДНР". Что действительно известно об участии чеченских силовиков в военной операции, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадыровцах на Украине".

4 мая Евгений Пригожин обнародовал видеообращение к министру обороны Сергею Шойгу и начальнику генштаба Валерию Герасимову, в котором заявил о недостатке боеприпасов и потребовал незамедлительных их поставок. 5 мая, после заявления Пригожина, Рамзан Кадыров опубликовал обращение к Сергею Шойгу, Валерию Герасимову и Евгению Пригожину. Он высказал слова поддержки Пригожину, назвав его "старшим братом".

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