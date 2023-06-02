Защита сочла незаконным задержание Марии Роуз в Армении

02 июня 2023, 23:41

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ЕСПЧ может запретить экстрадицию в Россию, если человеку угрожает дискриминация или его преследуют по политическим мотивам, указал юрист Ара Казарян, комментируя задержание в Армении россиянки Марии Роуз, подозреваемой в распространении фейков о российской армии. Защита затребовала данные о наличии запрета на выезд Роуз из Армении и заявила, что у силовиков не было оснований ее задерживать.

Как писал "Кавказский узел", 29 мая Мария Роуз из Кирова была задержана в Армении по делу о фейках о российской армии и отпущена только через несколько часов. Вместе с ней был ее ребенок, которого силовики грозились отнять, рассказала сама задержанная.

В России Мария Роуз объявлена в розыск из-за пацифистских высказываний. Она подозревается по статьям о распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии (часть статьи 207.3 УК) и призывах к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК). Весной 2022 года ей назначили запрет определенных действий в качестве меры пресечения; в декабре стало известно, что женщина вместе с ребенком уехала из России. Супруг Марии Ричард Роуз также подвергся преследованию из-за пацифистских постов во "ВКонтакте". Мужчина находится под стражей с весны 2022 года. Сначала ему вменили статью о фейках про армию, а впоследствии добавили и обвинение в оправдании терроризма (статья 205.2 УК РФ). На одном из судов Роуз утверждал, что во время задержания силовики сильно его избили. Позже он написал другу, что в СИЗО ему угрожают физической расправой. Уголовное дело находится в суде, сообщило "ОВД-Инфо"*.

Юрист объяснил процедуру экстрадиции в Россию

В России объявляют в международный розыск по линии Интерпола или по линии СНГ, отметил юрист-международник Ара Казарян, комментируя ситуацию с задержанием в Армении Марии Роуз. "<Другое> государство обязано экстрадировать, если это не его гражданин. Единственный вариант избежать экстрадиции - наличие угроз, если есть риск, что применят смертную казнь или подвергнут пыткам, а также есть риск, что правосудие не будет доступно. В основном, запрет на экстрадицию связан со смертной казнью и пытками. Это европейский порядок, закрепленный в Армении на законодательном уровне", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Армения обязана задержать тех, кого объявляет Россия в розыск, и начать процедуру экстрадиции, добавил Казарян. "В процессе, суд решает, взять под стражу или нет. В случае с Россией, как правило, не арестовывают. И ждут, когда Россия перешлет необходимую документацию, в частности, детали уголовного дела и гарантии, что лицо не подвергнется смертной казни и пыткам. И уже суд изучает основания для экстрадиции. Если есть риски бесчеловечного отношения, суд откажет в экстрадиции", - пояснил юрист-международник.

Экстрадиция лиц, совершивших преступления, предусмотрена соглашением между Прокуратурой Республики Армения и Прокуратурой Российской Федерации о правовой помощи и сотрудничестве от 15 января 1993 года.

Защита может обратиться в ЕСПЧ, требуя приостановить процедуру экстрадиции, если есть вероятность дискриминации, добавил он. "Например, если в России человека преследуют за его отношение к <военной операции> на Украине, ЕСПЧ запретит экстрадицию", - сказал Казарян.

По его словам, человека, объявленного в розыск, допрашивают исключительно в рамках экстрадиции. "Спрашивают, почему объявили в розыск? Обязательно информируют Россию, что ее гражданин арестован, и запрашивают документы на экстрадицию. По самому уголовному делу не имеют права задавать вопросы. Если решают взять под стражу, это делают, чтобы обеспечить экстрадицию. Но при наличии рисков для жизни и здоровья, в экстрадиции будет отказано", - подчеркнул он.

Сроки получения документов на экстрадицию регламентированы законом, и если за это время документы не высылают, человека из-под стражи освобождают, подчеркнул Казарян.

ЕСПЧ может приостановить экстрадицию, если в деле присутствуют элементы дискриминации, пояснил юрист-международник Ара Казарян. "Например, если в России человека преследуют за его отношение к военной операции на Украине, ЕСПЧ запретит экстрадицию", - сказал Казарян.

При наличии в уголовном деле признаков опасности ЕСПЧ может пресечь экстрадицию, сообщил ранее юрист-международник Ара Казарян. Также, по его мнению, отказ в экстрадиции актуален для России. "На основании статьи 39 Регламента ЕСПЧ суд вправе запретить Армении выдачу из-за угрозы политического преследования. Все зависит от деталей уголовного дела, но фактор России <...> работает в пользу задержанного. После получения решения ЕСПЧ такие люди могут также обратиться к властям Армении за получением статуса беженца", - сказал адвокат.

Задержание армянскими силовиками испугало ребенка Роуз

Мария Роуз рассказала, что ее задержали в четыре часа дня. По ее словам, в дом зашли семеро в штатском, но документы предъявил только один."Мне это ничего не сказало, так как я не читаю по-армянски. Никакого другого документа не показали, сказали устно, что я в розыске, и потребовали пройти с ними. Ребенок, когда услышал слово "розыск", со страху спрятался под стол", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла"

Она отметила, что в целом, в полицейском участке к ней относились доброжелательно, но возмущает, что забрали с ребенком, добавила Роуз. "До приезда адвоката мне сообщили, что я в федеральном розыске в России. Сказали, что запросят в Россию для подтверждения необходимости моей экстрадиции, пригрозив, что ребенка заберут социальные службы. Я ответила, что не буду больше ничего говорить и подписывать без своего адвоката", - продолжила она.

Роуз добавила, что силовики давали ей и ребенку воду. "Кормить не кормили, но воду давали", - подчеркнула россиянка.

По ее словам, защита запросила Генпрокуратуру Армении о наличии запрета на выезд. "Полиция выдала документ, сказав, предъявить, если вновь побеспокоят. Мы планируем миграцию в третью страну. Но пока дождемся, чем все тут закончится", - сказала она.

Супруг Марии Роуз находится в российском СИЗО больше года. "Его дело слушается в военном суде, сейчас этап допроса свидетелей, которые путаются в своих показаниях. Скоро истекает срок его ареста, но суд, скорей всего, продлит арест. Не сомневаюсь, что его осудят, приговорив к 8-10 годам. Свою вину он не признает. Признай он вину, или нет, его все равно осудят", - предположила россиянка.

Она отметила, что арест негативно сказался на здоровье супруга. В СИЗО, по ее словам, у него обострилась астма."Он нуждается в ингаляторах. Ему разрешили передать ингалятор только через полгода после ареста. А как он до этого обходился, не могу себе представить. Жалуется на боли в почках", - заключила Роуз.

Защита намерена обжаловать задержание Марии Роуз

Защита изучает, какие права Марии Роуз были нарушены, чтобы обжаловать действия полиции в судебном порядке, заявила в корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Ани Чатинян.Действия полиции незаконны, отметила она. Адвокат считает, что об этом свидетельствуют действия прокурора. который вначале распорядился арестовать Марию Роуз, а ребенка передать в службу опеки, а затем сам пришел в полицейский участок и заявил, что основания для задержания отсутствуют. Только после этого Марию отпустили. "А до этого, почему-то, основания были", - сказала Чатичян.

Защита запросила Генпрокуратуру, есть ли ограничения на въезд/выезд Марии Роуз, но на практике, все, кто объявлен в России в розыск, априори ограничены на выезд из Армении, отметила адвокат. "После получения ответа на запрос, будем точно знать, есть или нет ограничения на выезд из страны. Каких-либо ограничений внутри Армении у Марии Роуз нет, так как у нее нет здесь какого-либо статуса по какому-либо уголовному делу", - пояснила Чатинян.

По ее словам, полиция вызвала в участок представителя Совета попечителей при мэрии. "Это подразделение, которое оказывает социально-психологическую поддержку детям. Так требует закон. Но это было сделано после того, как узнали о привлечении адвоката к защите интересов Марии Роуз", - подчеркнула она.

В Армении возрождается порочная практика оказания давления через детей, считает глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц.

"Это традиция, сохранившаяся с советских времен. Ею пользовались всегда. С 2018 года одно время таких ситуаций не было. Это было обусловлено тем, что сами силовики или следователи понимали, что такое безобразие не может оставаться безнаказанным, и не прибегали к этому "методу". Но потом поняли, что наказания не будет, и вернули эту практику", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Детьми запугивают не только женщин, но и мужчин, добавила правозащитница. "У нас было дело, когда подростка забрали в полицейский участок, чтобы воздействовать на отца", - пояснила Карапетянц.

Чтобы искоренить эту практику, нужно политическое решение властей, подчеркнула она. "Пока не будет указания сверху - отказаться от методов НКВД - ничего не изменится", - сказала правозащитница.

Напомним, ранее в Армении был задержан москвич Никита Каменский, экстрадиции которого добивалась Генпрокуратура России. Он находится в розыске по делу о пацифистских граффити в Москве и был задержан 28 февраля в ереванском аэропорту Звартноц. Молодой человек находился под подпиской о невыезде в Ереване с 28 февраля по 17 апреля. Позднее стало известно, что он покинул Армению и находится в безопасности.

7 апреля в Ереване был задержан мужчина, объявленный в России в розыск по подозрению в дезертирстве. Армянские правозащитники назвали недопустимой экстрадицию граждан России, чьи права могут быть нарушены на родине.

3 мая стало известно о задержании в Армении волгоградского подростка, приговоренного к принудительному лечению в психбольнице по делу о подготовке теракта в школе. Вскоре он был отпущен из изолятора временного содержания в Ереване, куда он был ранее помещен после задержания полицейскими. В полиции юноша написал заявление на предоставление политического убежища.

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