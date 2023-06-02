Юристы указали на возможный запрет выезда в деле Халидова

02 июня 2023, 22:22

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Данных о местонахождении сотрудника полиции Чечни Ясина Халидова после задержания на границе с Казахстаном нет, силовики не отреагировали на жалобы адвокатов, рассказал правозащитник Оюб Титиев. Бывшие сотрудники силовых структур, не имевшие доступа к гостайне, могут беспрепятственно выезжать из страны, на действующих силовиков могут распространяться ограничения в условиях военной операции на Украине, отметили юристы.

"Кавказский узел" писал, что 19-летний сотрудник полиции из Чечни Ясин Халидов был задержан сотрудниками погранслужбы на автомобильном пункте пропуска Исилькуль в Омской области при попытке перехода российско-казахстанской границы. Ранее он попытался уволиться со службы, чтобы не возвращаться в зону СВО. Правозащитники убеждены, что Халидову в республике угрожает опасность. Сотрудники полиции Чечни не сообщили адвокатам о местонахождении Ясина Халидова, задержанного при попытке выехать в Казахстан. Адвокат Александр Немов подал жалобы в полицию, прокуратуру и управление ФСБ по Чечне в связи с исчезновением Халидова после задержания.

Местонахождение Халидова до сих пор не известно, отметил правозащитник Оюб Титиев, знакомый с обстоятельствами дела. "С его родственниками связи нет", - добавил он.

По словам правозащитника, реакции на жалобы защиты ещё нет. "Только МВД по Чечне ответило адвокатам на месте, что у них его нет", - отметил Титиев.

Он рассказал также, каким образом информация о задержании стала известна прессе. "Сотрудник погранслужбы звонил журналисту "Новой газеты" и сказал, что Ясин был задержан из-за того, что он в федеральном розыске. О задержании сообщили в Чечню и передали его УВД по городу Омск", - указал Титиев.

Уволенный со службы сотрудник силовых структур не ограничен по закону в передвижении и может уехать заграницу, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Абусупьян Гайтаев, который не связан с кейсом Халидова. "За исключением случаев, когда конкретный человек был посвящен в государственные тайны и давал соответствующую подписку. Тогда без особого разрешения ему нельзя покидать Россию. А бывшим рядовым сотрудникам не должно быть препятствий", - сказал он.

Что касается действующих сотрудников, то им подзаконными актами, внутренними инструкциями запрещено самовольно выезжать из России, отметил адвокат. "Но уголовного наказания за это не может быть, только дисциплинарное", - считает Гайтаев.

Погранслужба имела право задержать Халидова, если были сведения о том, что он по какой-то причине не имеет права выезжать заграницу, отметил также он.

Шансы действующих сотрудников силовых структур уехать из России минимальны, отметил адвокат Тимофей Широков. "Насколько я знаю, с началом СВО все сотрудники, у которых были загранпаспорта, должны были их сдать на спецхранение", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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