Арестован подозреваемый в убийстве главы села Рубас

02 июня 2023, 19:47

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Следствие отчиталось об аресте подозреваемого в убийстве главы села Рубас Гаджикурбана Байрамбегова. На допросе подозреваемый рассказал, что глава села переоформил его дома на другого человека.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая в Дагестане найден застреленным глава села Рубас Гаджикурбан Байрамбегов. В тот же день житель села Рубас Садык Таибов признался в убийстве главы села и сдался полиции. Свои действия он объяснил конфликтом из-за недвижимости.

В отношении подозреваемого в убийстве главы села Рубас, Дербентским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщило сегодня управление Следкома России по Дагестану в своем Telegram-канале.

По словам подозреваемого, глава администрации "не давал документы" на дом, утверждая, что тот не числится за местным жителем, следует из видео допроса, опубликованного в Telegram-канале управления СКР по Дагестану 31 мая. "Потом я узнал, что он мои дома переоформил на другого человека, когда я лежал в больнице в тяжелом состоянии. И вот после долгих мучений я решился на такой шаг, я застрелил его", - заявил подозреваемый на видеозаписи.

Местные жители "высоко ценили принципиальность и ответственность" погибшего,"дважды доверив ему пост главы Рубаса", - отметил глава Дагестана Сергей Меликов 1 июня. "Знаю, что компетентные органы во всем разбираются. Уверен, виновные понесут заслуженное наказание", - написал он в своем Telegram-канале.

Гаджикурбан Байрамбегов был похоронен 1 июня, сообщила в тот же день в своем Telegram-канале администрация Дербентского района.

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