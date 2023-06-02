Жительница Адыгеи отправлена в колонию за распространение фейков об армии

02 июня 2023, 19:01

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Майкопский суд приговорил к 6,5 года колонии Викторию Гончарову, признав ее участницей "Правого сектора"* и виновной в распространении заведомо ложной информации о российских военных.

Как писал "Кавказский узел", в апреле суд в Адыгее отказался перевести под домашний арест местную жительницу Викторию Гончарову, обвиняемую в распространении фейков об армии и участии в экстремистской организации.

Статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации) была введена 4 марта 2022 года, после начала военной операции России на Украине. В сентябре 2022 года Майкопский горсуд признал виновной по этой статье местную жительницу Елену Сумину.

Майкопский районный суд республики Адыгея приговорил Викторию Гончарову к шести годам и шести месяцам лишения свободы. Её признали виновной в распространении фейков об армии и в участии в "Правом секторе"*, сообщила сегодня SOTA.

По версии следствия и суда, Гончарова, "являясь сторонником националистической идеологии и активно интересуясь событиями, происходящими на территории Республики Крым и Украины", начала принимать участие в деятельности "украинской организации", признанной судом экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации. Помимо лишения свободы, суд запретил ей на три года "заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов", говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы Майкопского районного суда.

В карточке дела на сайте суда последняя информация опубликована 12 мая, информации о приговоре и судебных актов в ней не содержится.

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* организация признана экстремисткой, ее деятельность запрещена на территории России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.