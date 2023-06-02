Правозащитники признали полковника Котовича политзаключенным

02 июня 2023, 14:55

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Полковник Росгвардии Валерий Котович из Ростовской области осужден на шесть лет колонии за высказывание личного мнения о действиях российской армии на Украине, заявил правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" и потребовал освободить Котовича.

Как писал "Кавказский узел", 2 мая суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего гражданина Украины, бывшего начальника отдела закупок Южного центра материально-технического обеспечения Росгвардии Валерия Котовича к шести годам лишения свободы, признав его виновным в распространении фейков об армии (статья 207.3 УК РФ). Кроме того, Котович лишен звания полковника и ему вынесен запрет занимать определенные должности на протяжении трех лет. Осужденный вину не признал.

Валерий Котович — уроженец Украины, окончил Харьковский военный институт МВД и служил во внутренних войсках Украины на территории Крыма. В 2014 году получил российское гражданство и поступил на службу в правоохранительные органы России. В суде начальник центра материально-технического обеспечения Алексей Кустов и его заместитель Эдуард Глебов рассказали, что после начала военной операции на Украине у Валерия Котовича обострились отношения с другими сотрудниками. По их словам, подчиненные докладывали им, что он неодобрительно высказывался о действиях российской армии на Украине, однако лично они от Котовича подобных высказываний не слышали.

Правозащитный проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал» считает Валерия Котовича политическим заключённым, говорится в публикации, размещенной сегодня на сайте проекта. "Мы требуем немедленно освободить Валерия Котовича и прекратить его уголовное преследование", - подчеркивается в сообщении.

Правозащитники сочли Валерия Котовича политзаключённым потому, что, по их мнению, статья 207.3 УК РФ "криминализует практически любые высказывания об использовании ВС РФ и деятельности госорганов за рубежом". "Объявление ложными всех сведений, противоречащих официальной информации РФ, очевидно, является абсурдным. Тем более невозможно установить, наличие умысла обвиняемого на распространение ложной информации", - отмечается в публикации.

Высказывания Валерия Котовича в личных разговорах, даже если они действительно происходили, "реализовывали его право на свободу выражения мнения и не могут быть квалифицированы как преступление", заявили правозащитники.

Напомним, изменения в Уголовный кодекс России, предусматривающие наказание за распространение недостоверных сведений о российской армии, были внесены 4 марта 2022 года. После этого стало известно о ряде уголовных дел по этой статье в отношении активистов, журналистов, политиков и публичных персон. Валерий Котович и военнослужащий из Петропавловска-Камчатского Илья Карпенко стали первыми российскими военнослужащими, которые обвинены по этой статье, прокомментировал 1 сентября 2022 года арест Котовича правозащитник Павел Чиков*.

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