Суд отказал Семену Слепакову* в попытке снять статус иноагента

02 июня 2023, 13:52

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Замоскворецкий суд Москвы отказался рассматривать иск к Минюсту с требованием снять статус иностранного агента с уроженца Ставропольского края, юмориста и певца Семена Слепакова*.

Как писал "Кавказский узел", в апреле Семен Слепаков* был внесен в список иноагентов. Минюст России объяснил это тем, что Слепаков* "получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации".

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Семена Слепакова* к Минюсту с требованием снять с него статус иноагента, пишет сегодня ТАСС.

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* внесен в реестр иностранных агентов.

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