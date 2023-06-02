Мать Фарида Сафарли обратилась за помощью к властям Азербайджана

02 июня 2023, 14:06

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Мать арестованного в Иране по обвинению в шпионаже гражданина Азербайджана Фарида Сафарли Диляра Аскерова обратилась к президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой с просьбой оказать содействие в освобождении своего сына. В МИД Азербайджана заявили, что генеральное консульство Азербайджана добивается встречи с Сафарли.

Как сообщал "Кавказский узел", Азербайджан направил Ирану ноту в связи с исчезновением в этой стране азербайджанского гражданина Фарида Сафарли. Мужчина уехал в Иран 20 февраля и после 4 марта не выходил на связь. По словам матери Сафарли Диляры Аскеровой, которая вместе с близкими провела акцию перед зданием посольства Ирана в Баку, она и сын жили в Германии, Фарид учился на врача, а в Иран поехал за девушкой, с которой познакомился на стажировке в немецком университете. Аскерова в марте поехала в Иран на поиски сына, но ни его, ни девушку разыскать не смогла. Аскерова 1 июня узнала о судьбе сына от сотрудников МИД Азербайджана о том, что ее сын арестован в Иране по обвинению в шпионаже. Она отвергла это обвинение.

Мать молодого человека Диляра Аскерова обратилась за помощью к президенту Азербайджана и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Обращение она опубликовала в социальной сети.

«Я уже три месяца не могу получить вести о моем сыне, поехавшем в Иране, чтобы повидаться со своей подругой. Вчера Азербайджанский МИД в отправленном мне письме сообщил о задержании моего сына в Иране по обвинению в шпионаже. Полагаю, что Фарид стал жертвой конфликта между Азербайджаном и Ираном», - говорится в обращении.

Обращаясь к Алиевой она особо отмечает, что Сафаров был сокурсником сына Алиевых в университете.«Мехрибан ханум (форма почтенного обращения к женщине - "Кавказский узел") Фарид сверстник вашего сына Гейдара и они были сокурсниками в университете ADA (государственный вуз Азербайджана). Поэтому Вы как мать меня лучше поймете», - пишет Аскерова.

После окончания университета ADA ее 27-летний сын продолжил образование в Германии.

«Фарид постоянно работающим над собой молодой человек, помимо родного языка он свободно владеет еще тремя языками, у него достаточно широкий кругозор… В Германии он специализировался на Data анализе и получил предложение о приеме на работу в одной компании в городе Лейпциг и в апреле должен был приступить к работе. Поэтому абсурдно обвинять такого человека в попадании под чье-то воздействие и осуществление им шпионажа. Он поехал в Иране просто повидаться со своей подругой», - отметила Аскерова.

Она просит главу Азербайджана оказать содействие в освобождении сына.

“Господин президент, Фарид в Иране обвиняется без защиты. Очень прошу Вас, окажите содействие в обеспечении его адвокатом, создании условий для моей встречи с ним. Как мать я сильно беспокоюсь за него, хочу увидеть его, обнять. Я верю, что Вы от имени государства Азербайджана будете защищать Фарида и добьетесь воссоединения его с семьей», - указывает Аскерова.

В пресс-службе МИД Азербайджана на запрос корреспондента «Кавказского узла» в связи арестом в Иране Сафарли и обращение его матери к руководству страны за помощью в его освобождении отметили, что внешнеполитическое ведомство «впервые еще 9 марта для выяснения судьбы гражданина Азербайджана направила ноту в посольство Ирана в Баку».

«После многочисленных обращений иранская сторона в ответ на нашу ноту сообщила об аресте Фарида Сафарли и возбуждении против него уголовного дела. Об этом семье Фарида Сафарли была предоставлена соответствующая информация. Несмотря на ограниченность дипломатического представительства Азербайджана в Иране в связи с известным террористическим инцидентом (имеется в виду вооруженная атака на посольство Азербайджана, - примеч. «Кавказского узла»), с первого дня поступления информации о Фариде Сафарли как Министерством иностранных дел, так и нашим генеральным консульством в Тебризе ведутся обсуждения с соответствующими структурами Ирана», - сказали в МИД Азербайджана.

Кроме того, регулярно поддерживаются контакте с семьей Сафарли, а в последнее дни и с ним самим, далее сказал сотрудник МИД.

В посольстве Ирана в Азербайджана получить комментарии не удалось. Коммутатор посольства переводил звонок на пресс-службу, но там не отвечали.

«Генеральным консульством Азербайджана в Тебризе принимаются меры для проведения встречи с Фаридом Сафарли в ближайшее время», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

В деле Сафарли нарушены международные правовые нормы, обратил внимание глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. «Нет сомнений, что против Фарида совершена провокация: в нарушение всех международных норм семье молодого человека не сообщали о его аресте, скрывали место его содержания, не позволяли связаться с родными, попросить их нанять ему адвоката. Власти Ирана превращают Фарида в жертву своих напряженных отношений с правительством Азербайджана», - ранее сказал Гасанов «Кавказскому узлу». Он выразил тревогу за судьбу Сафарли, поскольку иранские власти назначают по обвинениям в шпионаже суровое наказание вплоть до смертной казни. Баку следует привлечь к защите Сафарли международное сообщество и добиваться его освобождения, полагает правозащитник.

В Иране и ранее имели случаи ареста граждан Азербайджана спецслужбами. 30 апреля 2013 года Халида Халид была задержана в городе Тебриз на севере Ирана вместе с четырьмя активистами движения за права азербайджанцев Южного (Иранского) Азербайджана сотрудниками иранской спецслужбой ETTELAAT. Позже стало известно, что вместе с ней был задержан Шамхал Гусейнов. 3 июня стало известно, что власти Ирана освободили Халид и Гусейнова. Они переданы посольству Азербайджана в Тегеране, сообщил представитель МИД.

Молодые поэты Фарид Гусейн и Шахрияр Гаджизаде получили приглашение на презентацию сборника стихов иранского поэта в апреле 2012 года и на обратном пути 2 мая были арестованы в Тебризе. Власти Ирана признали их арест 21 июня. Вице-консул Азербайджана Нариман Оруджев был допущен к арестованным только 26 июля, тогда поэты сообщили, что их обвиняют в посещении Ирана без разрешения властей страны. 7 августа состоялись судебные слушания по их делу, приговор должны были огласить 10 сентября, однако 4 сентября поэты были освобождены.

Азербайджанский ученый физик, 57-летний Рашид Алиев был арестован в Иране 5 октября 2008 года по обвинению в шпионаже. Он сотрудничал с иранской компанией Sazan Elektronics Industry Company в 2006-2008 годах. По завершении контракта он вернулся в Баку. 5 октября 2008 года по просьбе руководителя компании Аббаса Эфтехари он вернулся в Иран, где на следующий день его арестовали по обвинению в нарушении визового режима. Впоследствии Алиеву предъявили обвинение в шпионаже. Ученый вышел на свободу 11 августа 2010 года, спустя 1 год 10 месяцев.

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