Экологи перечислили риски для жителей Кубани от пожаров на нефтезаводах

02 июня 2023, 12:46

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Пожары на кубанских нефтеперерабатывающих заводах после падений беспилотников могут привести к выбросу загрязняющих веществ, что угрожает здоровью местных жителей, указали опрошенные "Кавказским узлом" экологи. Врач дал рекомендации, как жителям Кубани обезопасить себя в случае выброса опасных веществ в атмосферу.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода упал беспилотник. Инцидент с падением беспилотника на НПЗ стал вторым за сутки в крае: ранее на Афипском нефтеперерабатывающем заводе загорелась установка по перегонке мазута. По предварительным данным, пожар произошел из-за прилета беспилотника, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

28 мая оперштаб Кубани сообщил, что несколько неустановленных беспилотников были сбиты при попытке приблизиться к нефтеперератывающему заводу в поселке Ильский. Ранее, 4 мая, на территории этого завода произошел пожар. Источник в экстренных службах сообщил тогда, что резервуар с нефтепродуктами загорелся в результате атаки беспилотника. Еще один пожар произошел на территории этого же завода 5 мая. По данным источника в экстренных службах, пожар также произошел из-за атаки беспилотника.

Афипский НПЗ - крупный нефтеперерабатывающий завод, расположенный вблизи поселка городского типа Афипский, в котором живут около 25 тысяч человек. Проектная мощность по переработке нефти составляет более шести миллионов тонн в год. Завод производит бензин и другие виды нефтепродуктов, рассказал лидер экологической организации "Гражданская инициатива против экопреступности" Дмитрий Шевченко.

"Наша организация знает эти места. Сразу скажу, у нас в тех краях нет датчика, поэтому как это повлияло на воздух, точно мы сказать не можем. По закону результаты мониторинга воздуха, воды и почвы должны предоставлять органы власти публично в общем доступе в сети. Но они этого не делают", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что завод строился еще в 1960-х годах по старым нормативам в рамках производственной зоны на южной окраине Афипского. "От нефтеперерабатывающей установки, куда угодил дрон, до центра поселка около 2,5 километра. То есть прямой угрозе жизни и здоровью граждан не было. Это не была такого масштаба авария, чтобы эвакуировать людей", - сказал эколог.

Потенциальная опасность пожара на Ильском НПЗ выше, чем на Афипском, считает он. «В плане большей безопасности для людей - Афипский завод, потому что он строился по старым нормам и в рамках отдельно созданной промзоны. Эта промзона отделена от жилой части посёлка Афипский железной и автомобильной дорогами. А в случае с Ильским получается, что все это буквально было построено на окраине села. И, конечно, это все опасно для людей, живущих там", - рассказал Шевченко.

Однако любой пожар на НПЗ угрожает здоровью людей, подчеркнул он. "Возгорание нефтепродуктов связано с выбросом в атмосферу большого количества загрязняющих веществ. В первую очередь - углекислый и угарный газ, окиси серы и азота, сажа", - перечислил эколог.

Опасность для жилых кварталов зависит от направления ветра в момент пожара, отметил Дмитрий Шевченко. "Если такое произошло, надо постараться очень быстро закрыть и задраить окна. Если стоит кондиционер, работающий на приток внешнего воздуха, конечно, не использовать его ни в коем случае. По возможности не выходите на улицу, либо просто уезжайте куда-нибудь на время… Но если такой возможности нет и надо обязательно быть на улице, лучше, конечно, использовать угольный респиратор. Картридж этого респиратора хорошо задерживает такие частицы. Если нет респиратора, то можно обойтись подручными средствами - медицинской маской, например, или самому сделать маску на лицо из ткани. Если это самодельная маска из ткани, то смочить ее водой, так будет надёжнее… Детей, конечно, в школу не отправлять", - дал рекомендации эколог Дмитрий Шевченко.

Экологическая вахта по Северному Кавказу боролась против нарушений при строительстве Ильского НПЗ, отметил эколог Евгений Витишко. "Проблема была в том, что этот завод, грубо говоря, большой самовар, который просто производит полуфабрикат. Просто это такая первичная перегонка нефти… Соответственно, и строили его в довольно быстром темпе. Ильский построили в 2011 году, в следующем он был запущен", - рассказал Витишко корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он усомнился, что все требования нормативных актов при быстром строительстве могут быть соблюдены. Кроме того, завод построен на высокопродуктивных землях, отметил эколог.

«Экологически опасный завод построили на ценных землях... Но самая главная проблема была в том, что завод расположен в нескольких метрах от границы жилой зоны. Сейчас, как мы видим, несоблюдение норм и правил превращается в проблему, которой можно было бы избежать», - сказал Евгений Витишко.

Сочинский врач Евгений Золотов поделился советами, как обезопасить себя при подобных чрезвычайных ситуациях. "Я бы рекомендовал всем приобрести и носить в сумках респиратор с фильтрами и бутылочку воды. Респиратор небольшой и легкий, но он может спасти жизнь, так же, как и вода. Если вдруг вы попали в очаг поражения, то надо достать респиратор и надеть его и постараться как можно скорее выбраться из зараженной местности", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Иногда случается спазм легких и человек не может дышать, а у некоторых начинаются аллергические реакции, добавил Евгений Золотов. "Опухает горло и невозможно дышать, тогда жизнь могут спасти две маленькие таблетки, которые тоже рекомендую носить с собой: это супрастин от аллергии и нош-па от спазма сосудов. Если вы видите, что человек потерял сознание от продуктов горения и упал, то его нужно посадить - так ему будет легче дышать - протереть его лицо водой и вызвать скорую помощь. Но если у вас под рукой не окажется респиратора, то поможет любая ткань, смоченная водой. С наложением ее на лицо на дыхательные пути: рот и нос", - рассказал врач.

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