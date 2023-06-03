Мать избитого ростовского подростка-инвалида пожаловалась на равнодушие свидетелей

03 июня 2023, 13:34

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Ростовчанин признал вину в избиении подростка-инвалида в торговом центре, дело направлено в суд, отчитались следователи. В избиении участвовали двое мужчин, но очевидцы не стали давать показания против второго, пожаловалась мать подростка.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля, по словам матери 14-летнего подростка, двое мужчин немотивированно избили ее сына-инвалида в торговом центре в Ростове-на-Дону. Сотрудники охраны вызвали Росгвардию, и силовики задержали обоих нападавших. Дело было возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия группой лиц).

"У меня сын не разговаривает, почти не слышит. Поражение мозга, эпилепсия... Нам врачи сказали вообще не дышать на него, потому что приступы еле останавливаем. А тут его зверски били головой", - рассказала мать подростка. По версии следствия, два местных жителя 44 и 37 лет из хулиганских побуждений применили к 14-летнему мальчику-инвалиду физическую силу, в результате чего ребенок упал, ударившись об пол, и получил травмы.

Передано в суд дело 44-летнего мужчины, обвиняемого по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия), сообщила пресс-служба управления СКР по Ростовской области.

"По версии следствия, в апреле 2023 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в общественном месте - в торговом центре, расположенном в г. Ростове-на-Дону на проспекте Королева, грубо нарушая общественный порядок и общепризнанные нормы поведения в обществе, беспричинно высказал в адрес 14-летнего мальчика, являющегося инвалидом, оскорбления, а затем применил в отношении него насилие", - говорится в сообщении, размещенном 1 июня на сайте ведомства.

Мужчина полностью признал вину, отмечается в публикации. Почему со второго задержанного сняты подозрения и дело переквалифицировано на часть 1 статьи 213 УК РФ, ведомство не сообщило.

Часть 1 статьи 213 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы, часть 2 той же статьи – до семи лишения свободы.

Следователи "всё повесили на одного, потому что не смогли собрать доказательную базу по второму нападавшему", предположила мать избитого подростка. "Нет свидетелей, нет камер. Следователи не смогли собрать обвинение. Мы думали, что дело пойдет по групповому избиению. Но теперь будут судить одного, так что, скорее всего, если и дадут срок, то он будет меньше", - приводит ее слова 161.ru.

Мать подростка пояснила, что очевидцы побоялись давать показания. "Кто-то вышел, кто-то отвернулся, кто-то в туалет пошел, какие-то камеры не работали… Никто ничего не видел. Мне сразу говорили, что тот, второй нападавший — он был там просто случайно, он чего-то не понял, просто так получилось. Но они же были вдвоем, они вдвоем преследовали моего сына по ТЦ. Как это так?" – сказала она.

Женщина уточнила, что здоровье сына ухудшилось после избиения. "У нас сорвалась многолетняя ремиссия. Теперь у нас ежедневные приступы, и мы не можем их купировать. В итоге начала развиваться энцефалопатия — он стал терять речь. Плюс из-за большой нагрузки лекарствами на печень у него началось почернение кожи, с ранами и почесываниями. Это больно. Приходится обрабатывать, бинтовать", - привело ее слова издание.

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