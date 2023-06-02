Минприроды Дагестана проигнорировало выводы прокуратуры о нарушениях на стройке мусорного полигона

02 июня 2023, 00:46

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Власти Дагестана не комментируют выводы прокуратуры о нарушениях на строительстве мусорного полигона, против которого выступали сельчане в Кумторкалинском районе. Жители села Новая Урада выразили опасения, что власти найдут способ возобновить работы.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля жители Кумторкалинского района организовали около села Новая Урада акцию для туристов, чтобы привлечь внимание к проблеме строительства мусорного полигона рядом с заповедником и барханом Сарыкум. Сельчане также провели сход, требуя от чиновников подтвердить законность строительства полигона. 30 мая активистка Аминат Абдурахманова получила ответ от природоохранной прокуратуры - ведомство подтвердило, что строительство полигона велось с нарушениями.

Подрядчик провел работы по строительству полигона в Кумторкалинском и Хасавюртовском районах без разрешения и положительного заключения государственной экологической экспертизы, работы приостановлены, сообщила прокуратура.

Минприроды Дагестана до сих пор не отреагировало на результаты прокурорской проверки, которая выявила нарушения при строительстве мусорного полигона близ села Новая Урада, отметила Аминат Абдурахманова.

«Удивляет, что Минприроды Дагестана не дает конкретных разъяснений по этой теме, что открыто не обсуждается вопрос получения государственной экологической экспертизы», - сообщила она 1 июня корреспонденту «Кавказского узла».

Житель села Новая Урада Гитинмагомед подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что строительные работы в настоящее время не ведутся, вся техника вывезена с места строительства полигона. Рабочие успели только вырыть котлован и вывезти землю, уточнил житель села.

Он отметил, что от села Новая Урада до строящегося полигона расстояние по прямой составляет около 600 метров, а от полигона до бархана Сарыкум - три-четыре километра. Маковые поля, которые привлекали туристов в эту местность, расположены примерно в километре от места строительства.

В мае туристка из Сибири провела в Махачкале одиночный пикет с требованием не допустить строительства мусорного полигона около бархана Сарыкум. "Я просто была в шоке от того, что вместо красивейших маков всё поле изрыто. Я увидела изрытый котлован", - рассказала туристка после поездки на место строительства.

Гитинмагомед затруднился ответить на вопрос, дали ли выводы прокуратуры местным жителям надежду, что мусорный полигон построен не будет. «В этом вопросе столько противоречий: до начала стройки никто не знал, что тут будет, ходили одни слухи, а о слушаниях, которые якобы состоялись, нас никто не извещал», - рассказал мужчина.

Местный житель Магомед также подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что работы на месте строительства полигона не проводятся. Он предполагает, что власти не свернут проект и не откажутся от планов строительства.

«Раз уже потратили столько денег на начало работ, можно предполагать, что власти придумают какой-нибудь выход, чтобы продолжить стройку», - сказал он.

В официальном Teleram-канале Минприроды Дагестана по состоянию на 0.40 мск сегодня нет комментариев относительно строительства мусорного полигона близ села Новая Урада и выводов прокуратуры о нарушениях при строительстве.

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