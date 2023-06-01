Пригожин ответил на претензии Делимханова и Даудова

01 июня 2023, 19:48

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что не видит ничего предосудительного в своих словах о спецназе "Ахмат", а все "участники дискуссии" могут связаться с ним по телефону.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая Пригожин попросил Шойгу издать распоряжение о передаче боевых позиций "Вагнера" в Артемовске под контроль батальона "Ахмат". В тот же день Кадыров попросил перебросить на эти позиции чеченских бойцов. 25 мая Рамзан Кадыров сообщил, что в зоне военной операции находится "более семи тысяч бойцов из Чечни", а 31 мая проинформировал, что чеченские подразделения передислоцированы в ДНР для участия в штурме населенных пунктов. В тот же день Евгений Пригожин заявил, что не знает о планах расположения чеченских частей. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов записал сегодня видеообращение к Пригожину, в котором предложил ему назвать дату и место для встречи, на которой Делимханов лично даст ему ответы относительно деятельности подразделений "Ахмат". С аналогичным заявлением выступил и председатель парламента Чечни Магомед Даудов,который подчеркнул, что Пригожину не положено знать о планируемых местах расположения частей из Чечни. Кремль может пытаться разорвать отношения Кадырова с Пригожиным и подчеркнуть федеральную власть над чеченскими силами, отметил сегодня американский "Институт изучения войны".

31 мая на сайте Евгения Пригожина был опубликован его комментарий с ответом на вопрос, способны ли подразделения "Ахмат" освободить Донецкую народную республику (ДНР). "Я никак не могу комментировать, где будут находиться «ахматовцы», я не погружен в эти детали, все подразделения держат их в секрете. Это нормальная ситуация во время войны. Что касается освобождения определенных населенных пунктов, конечно, я думаю, что у них есть силы для этого. У них же не стоит задача всю ДНР освободить. И Кадыров, насколько я понимаю, об этом не говорил. Они будут заниматься определенными направлениями, в которых будут действовать. Не вижу здесь никаких подколов", – заявил Пригожин.

Основатель ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал сегодня заявление Адама Делимханова, который пригласил его встретиться, чтобы поговорить о чеченских частях."Собираетесь ли вы встречаться? И почему, как вам кажется, Делимханов так остро отреагировал на ваш комментарий? Тон его был весьма резким, что, как мне кажется, не очень соответствовало ситуации. Во всяком случае, мне ваш комментарий не показался ни оскорбительным, ни неуважительным по отношению к "Ахмату"", - привела вопрос журналиста пресс-служба Пригожина.

"Это два видео <возможно, второе видео, которое имеет в виду Пригожин - видеообращение Магомеда даудова - прим. "Кавказского узла">, в которых абсолютно четко, слово в слово, в видеоформате, что я говорил о подразделениях "Ахмат" во время своей поездки. Не вижу ничего предосудительного", - отметил он.

Высокопоставленных чеченских силовиков могли задеть слова Пригожина о том, что "у них не стоит задача всю ДНР освободить", который кадыровцы могли воспринять как намек на их неспособность "освободить ДНР". Так, Апти Алаудинов в своем Telegram-канале заявил сегодня, что у него не было "самолетов, вертолетов, танков, 50 тысяч бойцов, но спецназ вместе со 2-м армейским корпусом ВС РФ освободили 36 населенных пунктов в Луганской Народной Республике, в том числе четыре самых крупных города ЛНР". Что действительно известно об участии чеченских силовиков в СВО, о потерях в их рядах и заявлениях руководства Чечни рассказывается в справке "Кавказского узла" "Главное о кадыровцах на Украине".

Пригожин отметил, что остается при своем мнении по поводу необходимости наказания высших руководящих чиновников Министерства обороны "за ошибки, приведшие к гибели личного состава и другим проблемам СВО". "Это мое мнение, я буду продолжать на нем настаивать", - заявил он в аудио, которое опубликовано в Telegram-канале "Кепка Пригожина".

Вместе с тем, он добавил, что требования назвать место для встречи не имеют смысла. "Что касается моего местоположения, то все участники этой дискуссии прекрасно знают мои в том числе закрытые специальные телефоны и имеют возможность со мной связаться", - добавил он.

Отметим, что 4 мая основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обнародовал видеообращение к министру обороны Сергею Шойгу и начальнику генштаба Валерию Герасимову. В видео, записанном на фоне тел погибших, Пригожин с обильным использованием ненормативной лексики заявил о недостатке боеприпасов и потребовал незамедлительных их поставок. Депутат Госдумы Адам Делимханов, комментируя обращение в Госдуму от имени бойцов ЧВК "Вагнер" по проблеме нехватки боеприпасов по этому поводу, назвал неправильным открытое обсуждение этой проблемы. Он посоветовал Евгению Пригожину обращаться к нему и решать такие проблемы по телефону.

Напомним, Рамзан Кадыров и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин неоднократно демонстрировали солидарность, оппонируя министерству обороны. Так, в октябре 2022 года, раскритиковав генерала Минобороны Александра Лапина, Рамзан Кадыров отметил, что согласен с предложениями Евгения Пригожина о необходимости тактических и кадровых изменений в руководстве армии. В январе 2023 года Пригожин в свою очередь встал на сторону Кадырова в дискуссии с генералами о необходимости военным брить бороды. 10 февраля Кадыров заявил, что опыт ЧВК "Вагнер" доказал необходимость в частных военных компаниях и озвучил планы после ухода с госслужбы основать частную военную компанию и составить конкуренцию Евгению Пригожину. 25 апреля Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о встрече с Пригожиным, не раскрыв подробности, а 30 апреля заявил, что думает над созданием армии.

5 мая, после заявления Пригожина о нехватке боеприпасов, Рамзан Кадыров опубликовал обращение к Сергею Шойгу, Валерию Герасимову и Евгению Пригожину. Он высказал слова поддержки Пригожину, назвав его своим "старшим братом". "Если уйдет старший брат Пригожин и "Вагнер", то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артемовске (украинское название города – Бахмут. – Прим. "Кавказского узла") придёт младший брат Кадыров и "Ахмат", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

После начала военной операции на Украине глава Чечни неоднократно критиковал Минобороны, однако позднее напротив, стал выступать с поддержкой действий ведомства. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

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