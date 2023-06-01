Защита Паскаря пообещала обжаловать приговор

01 июня 2023, 05:30

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Волгоградец Игорь Паскарь, осужден за символические ненасильственные действия по статье о теракте, это дает основания признать его политзаключенным, считает правозащитник Сергей Давидис.

Как писал "Кавказский узел", 24 апреля гособвинитель потребовал приговорить Паскаря к 8,5 года лишения свободы. Защита не согласилась с квалификацией поджога коврика как теракта. В последнем слове Игорь Паскарь заявил, что поджег коврик у здания УФСБ в Краснодаре и баннер со знаком Z "по велению своей совести" и не отказывается от своих убеждений. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 31 мая назначил ему 8,5 года лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Паскарь обвинен в теракте (часть 1 статьи 205 УК РФ, предусматривает до 15 лет лишения свободы) и в вандализме по мотивам политической ненависти (часть 2 статьи 214 УК РФ, предусматривает до трех лет лишения свободы). Защита заявляла, что доводы и аргументы следствия не подтверждены. На заседании суда в январе Паскарь заявил, что силовики после задержания пытали его, в том числе электротоком.

Приговор Игорю Паскарю будет обжалован, заявил «Кавказскому узлу» адвокат осужденного Феликс Вертегель. Сроки подачи жалобы защитник назвать затруднился. «У нас пока еще нет текста приговора, и будет он, в лучшем случае, через несколько дней, тогда уже можно будет говорить о сроках», - пояснил адвокат.

Юрист Центра защиты прав человека Сергей Давидис видит в деле основания для признания Паскаря политзаключенным, поскольку он осужден по обвинению в терроризме за действия символического характера. Он обратил внимание, что насилием по отношению к людям действия Паскаря не сопровождались.

«Мы рассмотрим вопрос о его причислении к политзаключенным, когда получим текст приговора. В более широком смысле таким людям нужна поддержка гражданского общества, вне зависимости от того, признают его политзаключенным или нет», - сказал Давидис корреспонденту «Кавказского узла».

Дело Паскаря не стало показательным, поэтому «суд не лютовал», приговор по такому обвинению мог быть значительно суровее, отметил адвокат Михаил Беньяш*. «Уже есть практика, когда поджог, к примеру, военкомата, квалифицируют как терроризм, и этот приговор – в русле такой практики», - сказал он «Кавказскому узлу».

"Кавказский узел" писал, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать дело краснодарца Олега Важдаева, арестованного по делу о попытке поджога военкомата и обвиняемого в терроризме.

30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты и за них может грозить до 15 лет лишения свободы. Он заявил, что в стране фиксируются лишь "единичные случаи" таких поджогов. При этом к 7 октября в трех регионах ЮФО были зафиксированы как минимум шесть попыток поджога зданий военкоматов и администраций.

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