01 июня 2023, 01:36

Грузинский оппозиционер приговорен к штрафу по делу о сопротивлении полиции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Тбилиси назначил штраф в 5 тысяч лари активисту "Единого национального движения", который обвинялся в применении насилия к полицейскому после задержания на акции протеста в 2021 году. 

Как сообщал "Кавказский узел", оппозиционер Георгий Мумладзе был арестован после акции протеста у офиса "Грузинской мечты" в Тбилиси в апреле 2021 года. Его обвинили в неподчинении требованиям полицейских, вместе с тем против задержавших его силовиков возбудили дело о превышении полномочий. Соратники Мумладзе объявляли сбор средств, чтобы обеспечить активисту освобождение под залог.

Тбилисский городской суд 31 мая вынес решение по делу Георгия Мумладзе, который обвинялся в сопротивлении полицейскому и нанесении побоев представителю правоохранительных органов. Оппозиционер признан виновным и приговорен к штрафу в 5 тысяч лари (около 1923 долларов США), передал корреспондент "Кавказского узла".

Мумладзе был арестован на акции у центрального офиса «Грузинской мечты», где оппозиционеры требовали отмены пятидневного карантина для жителей Абхазии и Цхинвальского региона, отмечает телекомпания "Формула". 

Вменявшаяся Мумладзе статья - сопротивление, угроза или насилие в отношении представителя власти (часть 1 статьи 353 Уголовного кодекса Грузи) - предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.

Адвокат Лаша Ткешеладзе, представлявший интересы оппозиционера, написал на своей странице в Facebook*, что "невиновность Георгия Мумладзе подтверждена в ходе слушания уголовного дела". Сам Мумладзе, сообщив на странице в соцсети о решении суда, поблагодарил своих адвокатов и пообещал продолжить борьбу "за лучшее будущее Грузии".

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Примечание:

"ЕСПЧ встал на сторону активиста Лаши Чхартишвили", "Грузинские оппозиционеры и активисты выступили в поддержку Григориадиса", "Оставлен в силе обвинительный приговор лидерам партии "Лело"".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

01 июня 2023, 00:37

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