Николай Глазунов получил 22 года за вербовку в ИГ*

31 мая 2023, 17:56

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил Николая Глазунова к 22 годам лишения свободы зы присягу лидеру ИГ* и вовлечение заключенных колонии на Ставрополье в деятельность террористической организации

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу Николая Глазунова. По версии следствия и суда, Глазунов вступил в ИГ* в ноябре 2020 года, отправив аудиозапись присяги "неустановленному участнику" организации. После этого, с января по март 2021 года, подсудимый "путем уговоров и убеждений" склонил ряд заключенных к вступлению в ИГ*. Он обвинялся в участии в деятельности запрещенной организации 1 и в содействии террористической деятельности 2 , сообщила сегодня пресс-служба суда.

Глазунов признан виновным и ему назначено наказание по совокупности приговоров, назначенных Ставропольским краевым судом от 26 мая 2020 года и Южным окружным военным судом . Он приговорен к лишению свободы на 22 года в исправительной колонии особого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, говорится в сообщении в Telegram-канале суда.

Как следует из карточки дела на сайте суда, дело Глазунова поступило в суд 24 января, состоялись восемь заседаний суда. приговор был вынесен 30 мая.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

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