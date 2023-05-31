Организаторы митинга в Сухуме анонсировали продолжение борьбы

31 мая 2023, 13:23

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Массовость митинга в Сухуме показала поддержку жителями Абхазии требований оппозиции, заявили сегодня организаторы акции и пообещали продолжить политическую борьбу.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая участники митинга на Театральной площади в Сухуме потребовали отставки правительства. Одновременно у администрации президента собрались сторонники Аслана Бжании. Представители оппозиции отправились к президенту Абхазии с резолюцией митинга, однако он отказался рассматривать их требования. Участники оппозиционного митинга разошлись только поздней ночью, хотя организаторы акции еще вечером объявили о ее завершении.

В резолюции участники акции потребовали отправить правительство в отставку. Также они призвали президента создать совет по реформам с участием всех общественных сил, отменить распоряжение о легализации торговли с Грузией, отменить распоряжение о повышении тарифов на электричество и отозвать соглашение по госдаче "Пицунда".

Организаторы митинга оппозиции сегодня на пресс-конференции подвели итоги, сообщает "Аиашара". "Они поблагодарили всех граждан, которые пришли на мирный митинг", - говорится в публикации в телеграм-канале информагентства.

Политическая борьба будет продолжена. заявил, в частности, член высшего совета "Абхазского народного движения" Лаша Шамба. "Мы провели мирную акцию протеста и показали, что мы отвечаем за свои слова. Мы и дальше будем вести политическую борьбу, не выходя за рамки правового поля", - приводит его слова "Нужная газета".

Участники пресс-конференции заявили, что продолжат "встречаться с людьми и формировать повестку". По их словам, возможно, что это будет сход, "если власть будет продвигать антинациональную повестку" или референдум о доверии президенту, пишет издание.

Лидер "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба упрекнул власти Абхазии в том, что те "сами себе выдумали переворот и сами себя героически от него спасли". "По нашим оценкам, на свою защиту власть потратила более 20 миллионов рублей. Между тем сторонников у власти было критически мало, что говорит о степени её легитимности", - приводятся в публикации его слова.

Власти Абхазии предприняли беспрецедентные меры безопасности в преддверии митинга оппозиции, рассказали ранее опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. В ночь на 30 мая стало известно, что сотрудники МВД задержали активистов и стянули технику к комплексу правительственных зданий в Сухуме в связи с запланированным митингом оппозиции. МВД опровергло эти сведения.

Оппозиции удалось собрать на митинг около 3500 человек, рассказала 30 мая "Кавказскому узлу" редактор "Нужной газеты" Изида Чаниа. "Это много по масштабам Абхазии. Властям, например, по их собственной оценке, удалось собрать на контр-митинг вместе с милиционерами, сотрудниками СГБ и так далее не более 1000 человек", - пояснила она.

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