31 мая 2023, 11:27

Кубанский школьник попал в список экстремистов

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15-летний школьник из Краснодарского края оказался в списке экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

В список экстремистов и террористов Росфинмониторинга попал школьник из станицы Полтавская в Краснодарском крае. В этом реестре он самый юный - подростку 15 лет, обратило внимание издание "Кавказ.Реалии"*.

В перечне  Росфинмониторинга он указан под номером 5535.

По данным телеграмм-канала "Обновление перечня террористов и экстремистов", подросток 2008 года рождения внесен в перечень 30 мая. Причины, по которым школьник попал в список экстремистов и террористов, неизвестны. Сейчас в реестре находятся еще 29 несовершеннолетних, которые родились с 2005 по 2007 годы.

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Примечание:

"Ставропольский активист после отказа от службы обвинен в дискредитации военных", "Суд утвердил приговоры троим участникам акции протеста во Владикавказе", "Бывший сотрудник ФСБ попал в список экстремистов после конфликта с полицейским в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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