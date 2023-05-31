Кубанский школьник попал в список экстремистов

31 мая 2023, 11:27

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15-летний школьник из Краснодарского края оказался в списке экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

В список экстремистов и террористов Росфинмониторинга попал школьник из станицы Полтавская в Краснодарском крае. В этом реестре он самый юный - подростку 15 лет, обратило внимание издание "Кавказ.Реалии"*.

В перечне Росфинмониторинга он указан под номером 5535.

По данным телеграмм-канала "Обновление перечня террористов и экстремистов", подросток 2008 года рождения внесен в перечень 30 мая. Причины, по которым школьник попал в список экстремистов и террористов, неизвестны. Сейчас в реестре находятся еще 29 несовершеннолетних, которые родились с 2005 по 2007 годы.

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