Ростовский инженер арестован по подозрению в госизмене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест инженера-конструктора оборонного предприятия в Ростове-на-Дону, задержанного по подозрению в госизмене, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", по версии силовиков, конструктор ростовского оборонного предприятия выполнял задания сотрудника украинской разведки, с которым общался в мессенджерах. Инженер был задержан.

В отношении инженера возбуждено уголовное дело по статье о "государственной измене в форме шпионажа". Подозреваемый заключен под стражу на 1 месяц и 24 дня. Решение вынес Лефортовский суд Москвы, написало РИА "Новости" 30 мая со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.