31 мая 2023, 09:59

Ростовский инженер арестован по подозрению в госизмене

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Лефортовский суд Москвы санкционировал арест инженера-конструктора оборонного предприятия в Ростове-на-Дону, задержанного по подозрению в госизмене, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", по версии силовиков, конструктор ростовского оборонного предприятия выполнял задания сотрудника украинской разведки, с которым общался в мессенджерах. Инженер был задержан.

В отношении инженера возбуждено уголовное дело по статье о "государственной измене в форме шпионажа". Подозреваемый заключен под стражу на 1 месяц и 24 дня. Решение вынес Лефортовский суд Москвы, написало РИА "Новости" 30 мая со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Примечание:

"Екатеринбуржец задержан в Северной Осетии по подозрению в госизмене", "Задержанная на "Верхнем Ларсе" Умерова арестована по делу о госизмене", "Ростовский ефрейтор получил срок за госизмену".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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