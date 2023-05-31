Участница акции протеста в аэропорту Тбилиси оштрафована

31 мая 2023, 07:30

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На две тысячи лари оштрафовал суд активистку Нату Перадзе, которая участвовала в акции протеста в аэропорту Тбилиси против возобновления прямого авиасообщения с Россией.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая в аэропорту Тбилиси прошла акция протеста против возобновления авиасообщения с Россией. На ней были задержаны не менее шести человек.

Активистка Ната Перадзе, которая была задержана 19 мая на акции протеста против возобновления прямых авиарейсов с Россией, была оштрафована на две тысячи лари (около 770 долларов), передает "Формула".

Журналистам Перадзе заявила, что таким образом власти оказывают давление на активистов. «Это фабрика по вымогательству денег из населения. Здесь сидят судьи Бидзины [Иванишвили]. Активисты находятся под финансовым давлением, чтобы прекратить свою деятельность», - сказала Перадзе.

Она обратилась соратникам в соцсетях с просьбой помочь собрать деньги на оплату штрафа.

С 15 мая отменен запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года. С этого же дня граждане Грузии могут въезжать в Россию без оформления виз на срок до 90 дней, за исключением трудовых мигрантов. К полетам в Грузию будут допущены не находящиеся под санкциями российские авиакомпании и самолеты, заявила замминистра экономики Грузии. Представители оппозиции на митинге заявили, что Грузия нацелена на вступление в Евросоюз, а возобновление полетов российских авиакомпаний может помешать евроинтеграции страны.

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