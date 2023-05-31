Работа Соткского рудника приостановлена из-за обстрелов

31 мая 2023, 03:26

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Компания GPM Gold, эксплуатирующая Соткское месторождение, сообщила о приостановке работы открытого карьера на руднике, объяснив решение регулярными обстрелами со стороны Азербайджана. Сотрудники карьера отправлены в вынужденный простой.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении сообщило, что двое армянских военнослужащих получили ранения 12 мая при атаке беспилотника, направленного с азербайджанской стороны около Сотка Гегаркуникской области. Минобороны Азербайджана заявило о применении ударных дронов армянскими военными. Вечером Минобороны Азербайджана заявило о продолжении обстрелов. Военное ведомство Армении в свою очередь заявило об обстреле позиций из крупнокалиберного оружия. Армянские аналитики предположили, что обострение на Соткском направлении связано с переговорным процессом между Арменией и Азербайджаном. По их мнению, посредством эскалации на границе Азербайджан пытается оказать давление на Армению.

Пресс-служба компании GPM Gold (GeoProMining Gold) сообщила 30 мая, что работа открытого карьера на Соткском руднике приостановлена из-за периодических обстрелов. "С вечера 14 апреля в направлении Соткского рудника велась периодическая стрельба со стороны ВС Азербайджана. Рабочий персонал месторождения неоднократно пытался приступить к выполнению трудовых обязанностей, однако ему мешали обстрелы", - цитирует заявление компании news.am.

В заявлении отмечается, что пострадавших среди персонала нет, только техника получила незначительные повреждения. В условиях "перманентной опасности для сотрудников предприятия", утверждает компания, дальнейшая работа Сотского открытого рудника "стала невозможным по независящим от компании обстоятельствам". "С целью обеспечения безопасности сотрудников руководством GPM Gold принято решение приостановить деятельность открытого рудника и отправить персонал в вынужденный простой", - говорится в заявлении.

Через территорию Соткского золоторудного месторождения прошла граница Гегаркуникской области Армении и Кельбаджарского района, перешедшего под контроль Азербайджана после войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Сотк: золотой рудник раздора".