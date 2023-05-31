31 мая 2023, 02:27

Утвержден приговор участнику протестов против мобилизации в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Верховный суд Дагестана утвердил приговор махачкалинцу Адаму Гаджиеву, осужденному за применение насилия к представителю власти во время акции протеста против мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта стало известно о приговоре жителю Дагестана Адаму Гаджиеву. Он был приговорен к полутора годам заключения по делу о применении насилия к представителю власти в ходе протестов против мобилизации в Махачкале.

Верховный суд Дагестана утвердил приговор жителю Махачкалы Адаму Гаджиеву, который был приговорен к полутора годам колонии за применение насилия к представителю власти во время митинга против мобилизации в сентябре 2022 года, пишет "ОВД-Инфо"*.

Гаджиев находился в СИЗО с конца сентября 2022 года.

Напомним, что 25 и 26 сентября 2022 года в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Правозащитники сообщили о десятках уголовных дел в отношении протестующих. Не менее 148 человек были признаны виновными в административных нарушениях порядка проведения публичных мероприятий в Махачкале, в том числе в отношении Адама Гаджиева был составлен административный протокол о хулиганстве. Против демонстрантов было возбуждено, по меньшей мере, 20 уголовных дел о применении насилия в отношении сотрудников полиции, сообщила в январе Human Rights Watch.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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Примечание:

"Махачкалинец оштрафован за избиение силовика на акции протеста", "Дагестанский юрист добился проверки Следкома по инциденту на митинге против мобилизации", "Участник протестов против мобилизации в Махачкале освобожден в зале суда".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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