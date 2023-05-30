Прокуратура нашла нарушения на стройке мусорного полигона в Дагестане

30 мая 2023, 23:26

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Строительство мусорного полигона, против которого выступали сельчане в Кумторкалинском районе, приостановлено после того, как природоохранная прокуратура обнаружила на стройке нарушения.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля жители Кумторкалинского района организовали около села Новая Урада акцию для туристов, чтобы привлечь внимание к проблеме строительства мусорного полигона рядом с заповедником и барханом Сарыкум. Сельчане также провели сход, требуя от чиновников подтвердить законность строительства полигона.

Махачкалинская природоохранная прокуратура отреагировала на запрос общественного инспектора Росприроднадзора по охране окружающей среды и главы ДРОО по охране памятников культурного и природного наследия "Птица Феникс" Аминат Абдурахмановой по поводу строительства мусорного полигона близ Сарыкума. Ответ ведомства активистка получила сегодня.

В документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что "доводы, изложенные в обращении, нашли частичное подтверждение".

"Проверкой установлено, что на объекте строительства полигона в Кумторкалинском и Хасавюртовском районах подрядной организацией проведены работы в отсутствие разрешения на проведение работ и положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию объекта размещения отходов, что явилось основанием для внесения 25.05.2023 года в адрес руководителя ООО ПФК "Строй-сити" представления, работы в настоящее время приостановлены", – сообщила прокуратура.

Аминат Абдурахманова подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что сейчас работы по строительству полигона не ведутся. Дальнейшие шаги активисты, по ее словам, будут предпринимать после консультаций с юристами.

Минприроды Дагестана 2 мая заявляло, что проект полигона в Кумторкалинском районе прошел государственную экспертизу и "на данный момент проходит экологическую экспертизу". Информацию о приостановке работ по требованию прокуратуры в ведомстве пока не прокомментировали.

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